46596 راكباً استخدموا النقل البحري في عجمان

عجمان (الاتحاد) كشف المهندس عمر أحمد بن عمير مدير عام مؤسسة المواصلات العامة عن قيام المؤسسة بـ 3227 رحلة لعبرة عجمان خلال النصف الأول من العام الحالي وذلك بزيادة 153% عن العام الفائت، مشيراً إلى أن عدد الركاب الذين استخدموا النقل البحري بلغ 46596 راكباً في النصف الأول من عام 2019 بنسبة 346% عن نفس الفترة من العام 2018 حيث بلغ عدد الركاب 10443 راكباً.

وأكدت رشا خلف الشامسي المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة وتطوير المشاريع أن الإحصائيات والدراسات الميدانية المستمرة التي تقوم بها المؤسسة لتطوير قطاع النقل البحري تشير إلى تزايد أعداد مستخدمي العبرات من خلال خور عجمان، حيث إنه يعد جزءاً رئيسا من منظومة النقل المتكامل في إمارة عجمان.

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