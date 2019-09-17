ولي عهد عجمان يستقبل سفير الدنمارك وقنصل باكستان

عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بمكتبه في ديوان الحاكم، فرانز مايكل سكولدملين سفير مملكة الدنمارك الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله لدى الدولة، ورحب سموه بالسفير الدنماركي، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق والنجاح في مهام عمله، مؤكداً أنه سيجد من المسؤولين كل تعاون لأداء مهامه.

وأشاد سموه بدور البعثة الدبلوماسية الدنماركية في تطور العلاقات والعمل على توطيدها في المجالات كافة، وتعزيز آليات التعاون والشراكة بين دولة الإمارات والدنمارك، وبحث الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون الثنائي القائمة بين البلدين، وسبل تطويرها لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.

كما استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بديوان الحاكم، أمس، أحمد أمجد علي القنصل العام الباكستاني الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل العام الباكستاني، متمنياً له طيب الإقامة والتوفيق في تعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين الصديقين. حضر اللقاءين،الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، ويوسف محمد النعيمي، مدير عام التشريفات والضيافة.