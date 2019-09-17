نهيان بن مبارك يفتتح «معرض الأدوية» في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح رسمياً أمس، معرض «سي بي إتش آي العالمي للأدوية» في الشرق الأوسط وأفريقيا 2019 الذي يعد المنصة الإقليمية الرائدة في قطاع الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، قبل أن يقوم معاليه بجولة في أروقة وأقسام المعرض، وحضور الجلسة الرئيسية.

ويقام هذا المعرض الذي يعقد تحت رعاية وزارة الصحة ووقاية المجتمع للعام الثاني على التوالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، في الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 294 جهة عارضة، ومن المتوقع أن يستقطب نحو 4,900 زائر.

وألقى الدكتور أمين حسين الأميري، الوكيل المساعد لقطاع سياسة الصحة العامة والتراخيص في وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات الكلمة الرئيسية لبرنامج الافتتاح التي حملت عنوان «الرعاية الصحية والمستحضرات الصيدلانية في كافة أنحاء المنطقة»، حيث تطرق إلى عددٍ من المواضيع الرئيسة، بما في ذلك التركيز على أنظمة الرعاية الصحية في الشرق الأوسط، وخلق قيمة للمرضى والمجتمع، والاستثمار في عمليات البحث والتطوير، وإلقاء نظرة عامة على تهيئة بيئة تنظيمية ذكية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وحسب أبحاث «سي بي إتش آي»، فإنه من المتوقع أن تتجاوز قيمة سوق الأدوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 41 مليار دولار أميركي بحلول عام 2022، بالتزامن مع زيادة فرص الشراكة والأعمال التجارية على الصعيدين المحلي والدولي، والتي تعزز من قيمة السوق في هذه المنطقة.

ومن المقرر أن يشهد المعرض الذي يمتد على مدار ثلاثة أيام عقد 14 جلسة من ضمنها جلسة اليوم الأول تحت عنوان «انطباع اللاعبين الرئيسيين عن واقع قطاع الأدوية المنسي في دول مجلس التعاون الخليجي».