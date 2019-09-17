«وكيل الخارجية» يتسلّم نسخة من أوراق اعتماد سفير سريلانكا

أبوظبي (وام) تسلم أحمد ساري المزروعي، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد ماجنيتا جاياسينها، سفير جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية الجديد المعيّن لدى الدولة، وتمنى وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لسفير سريلانكا التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله بما يعزز علاقات التعاون بين البلدين. وأعرب السفير السريلانكي الجديد عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

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