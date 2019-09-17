دبي تحتفي باليوم الوطني السعودي بفعاليات متنوعة وألعاب نارية

دبي (وام)

تحتضن دبي العديد من الفعاليات المتنوعة خلال شهر سبتمبر الجاري، احتفاء باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية الشقيقة الذي يوافق يوم الاثنين 23 سبتمبر الجاري، وذلك تأكيداً على متانة العلاقات الأخوية والروابط التاريخية بين الشعبين الشقيقين.

تتضمن الفعاليات مجموعة كبيرة من الأنشطة الترفيهية، والحفلات الغنائية والعروض الشعبية والفقرات التراثية، بالإضافة إلى العروض الترويجية التي تقدمها أكبر مراكز التسوق والوجهات الترفيهية الرائدة في دبي، وهو ما يجعل منها الوجهة المفضلة للعائلات السعودية لقضاء أفضل الأوقات خلال هذه المناسبة الغالية على قلوب الشعبين الشقيقين.

وتقدم مجموعة من الفنادق والشقق الفندقية، وكذلك الوجهات الترفيهية عروضاً ترويجية مميزة وخصومات تصل إلى 70%، في الوقت الذي تحتفظ فيه دبي بجاذبيتها وجهة مثالية للعائلات السعودية لقضاء أجمل العطلات لما تقدمه من خيارات متعددة، وما تزخر به من معالم سياحية، ووجهات ترفيهية، ومراكز تسوق راقية، وعروض مميزة، إذ استطاعت الإمارة أن تستقطب 924 ألف زائر من المملكة العربية السعودية خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وبنسبة نمو بلغت 1%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتتنوع الحفلات والعروض والفعاليات المشوقة والخصومات التي تتيح لزوار دبي والأشقاء السعوديين فرصة الاستمتاع بوقتهم خلال زيارتهم دبي. وفي هذا الصدد، يستضيف سيتي ووك حفلة فنية بتاريخ 19 سبتمبر بتمام الساعة 9 مساء، تحييها الفنانة بلقيس إلى جانب حفل غنائي مجاني خاص بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحييه الفنانة الإماراتية شمة حمدان، وذلك في الساعة 09:0 مساء يوم الجمعة 20 سبتمبر في وجهة «لامير».. فيما يستضيف دبي مول خلال يومي 21 و22 سبتمبر حفلتين غنائيتين من الساعة 7 إلى الساعة 10 مساء، الأولى يوم السبت للفنانين إسماعيل مبارك ورامي عبدالله، أما يوم الأحد فسيكون الجمهور على موعد مع حفلة الفنان فؤاد عبدالواحد.

كما أنه بإمكان الجمهور الاستمتاع بعروض الألعاب النارية في تمام الساعة 8:30 مساء في ذي بوينت، وأيضاً في بلوواترز، وكذلك في الساعة 9:00 مساء في ذا بييتش بتاريخ 23 سبتمبر.

وتستقبل مطارات دبي في المباني «1و2 و3» بتاريخ 23 سبتمبر ضيوفها السعوديين بالترحيب وباقات الورود والقهوة العربية والحلويات طوال اليوم. وتؤدي إحدى الفرق السعودية الشعبية عروضاً فلكلورية في كل من دبي مول بتاريخ 19 و20 سبتمبر في الساعة 7:00 حتى الساعة 7:30 مساء، وكذلك في الساعة 8:30 حتى 9:00 مساء، و9:30 حتى 10:00 مساء.. وأيضاً يمكن لزوار «سوق البحار» الاستمتاع بهذه العروض خلال الفترة ذاتها، وذلك في الساعة 4:30 عصراً حتى الساعة 5:00 مساء، وفي الساعة 5:30 عصراً حتى الساعة 6:00 مساء. بينما يمكن لزوار «سيتي ووك» في يومي 20 و21 سبتمبر الجاري مشاهدة هذه العروض في الساعة 4:30 عصراً حتى 5:00 مساء، و5:30 مساء حتى 6:00 مساء، و7:00 مساء حتى 7:30 مساء، و8:30 مساء حتى 9:00 مساء، و9:30 مساء حتى 10:00 مساء. وبهذه المناسبة ستضاء بعض أكثر معالم دبي شهرة بألوان العلم السعودي، بما في ذلك برج خليفة، وذلك بتاريخ 23 سبتمبر، وفي ذات التاريخ، ستقدم نافورة دبي عرضها الراقص على أنغام نخبة من الفنانين السعوديين المشهورين، وكذلك النشيد الوطني السعودي.

وتقدم دبي فستيفال سيتي العديد من الفعاليات المتنوعة والعروض المبهرة، وتقام في ذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس أنشطة ترفيهية، خلال الفترة ما بين 19 و23 سبتمبر.

وتستضيف بلوواترز العديد من الفعاليات المشوقة، ففي الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر ستقدم إحدى الفرق الشعبية عروضاً تراثية محلية، وتقدم هذه الوجهة كذلك في 21 و22 سبتمبر أنشطة فنية متنوعة.

وفي 23 سبتمبر، تنطلق عروض الألعاب النارية في الساعة 8:30 مساء،

وتقدم إحدى الفرق الشعبية يومي 20 و21 سبتمبر عرضاً تراثياً مميزاً في سيتي ووك، وذلك في 4:30 حتى 5 مساء ومن الساعة 6 حتى 6:30 مساء، ومن الساعة 7:30 حتى 8 مساء، ومن الساعة 9:20 حتى 9:50 مساء.

وتقدم وجهة السيف عرضاً فلكلورياً لفرقة سعودية من 20 إلى 23 سبتمبر في الساعة 7 وفي الساعة 8 مساء وكذلك في الساعة 9 لمدة ربع ساعة لكل عرض، بالإضافة إلى النقش على الحناء من الساعة 5 إلى الساعة 9 مساء من 19 سبتمبر إلى 23 سبتمبر.

وينظم ذا أوتلت فيليدج ورش عمل للأطفال، بالإضافة إلى التلوين على الوجه في الفترة ما بين 19 و23 سبتمبر من الساعة 2 ظهراً حتى الساعة 8 مساء، ويمكن لزوار ذا أوتلت فيليدج الاستمتاع بعروض الفرق الجوالة الترفيهية من 19 إلى 23 سبتمبر في الأوقات التالية: من 3:15 حتى 3:45 عصراً، ومن 4:30 حتى 5 مساء، ومن 5:45 حتى 6:15 مساء.

ويستضيف بوكس بارك عرضاً مميزاً تقدمه إحدى فرق التراث المحلية خلال يومي 19 و20 سبتمبر، وذلك في الساعة 6 مساء، وفي الساعة 7:30 مساء، وفي الساعة 8:30 مساء، حيث يستمر كل عرض نحو ربع ساعة.

ويقام في لاست إكزت الخوانيج في 20 سبتمبر عرض فلكلوري سعودي في 20 سبتمبر في الأوقات التالية: 7:30 حتى 7:45 مساء، ومن 8:30 حتى 8:45 مساء، ومن 9:30 حتى 9:45 مساء.