وزير خارجية موزمبيق يلتقي سفير الدولة في مابوتو

مابوتو (وام) استقبل معالي جوزي أنطونيو بشيكو وزير الخارجية والتعاون في جمهورية موزمبيق بمقر الوزارة بالعاصمة مابوتو، خالد إبراهيم شهيل سفير الدولة لدى جمهورية موزمبيق، ونقل السفير، خلال اللقاء، تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لمعالي وزير خارجية جمهورية موزمبيق، وهنأ حكومة وشعب موزمبيق باتفاقية السلام «النهائية» التي وقعت عليها الحكومة وحزب رينامو المعارض مؤخراً.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية موزمبيق، لاسيما الاقتصادية والاجتماعية منها، وسبل تطويرها من خلال إنجاز بعض الآليات القانونية وتنفيذها لمصلحة البلدين الصديقين.

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