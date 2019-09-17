مكتوم بن محمد وسرور بن محمد وهزاع بن زايد والشيوخ يعزون فـي شهداء الوطن

أبوظبي (وام)

قدم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، واجب العزاء في شهيدي الوطن المغفور لهما صالح حسن صالح بن عمرو، وزايد مسلم سهيل العامري اللذين انتقلا إلى جوار ربهما أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس خيم العزاء بمنطقة بني ياس بأبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار والصالحين، ويسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين المغفور لهما ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري، وذلك خلال زيارة سموه لخيم العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين.

وأعرب سمو نائب حاكم دبي عن صادق عزائه ومواساته لذوي الشهيدين، سائلاً المولى عزّ وجلّ أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه ويسكنهما فسيح جناته ويلهم أهلهما وذويهما الصبر وحسن العزاء.

كما قدم سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي يرافقه سمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان رئيس نادي الوحدة الرياضي الثقافي، أمس، واجب العزاء في شهداء الوطن سعيد أحمد راشد المنصوري، وناصر محمد حمد الكعبي، وزايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، الذين استشهدوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموهما، خلال زيارتهما مجالس العزاء في منطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين ومنطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي، عن خالص التعازي وصادق المواساة لذوي الشهداء، داعيين الله العلي القدير أن يشملهم بواسع رحمته ورضوانه وينزلهم منازل الصديقين والأبرار ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان.

كما قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

وقدم سموه واجب العزاء باستشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني، وسيف ضاوي الطنيجي - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية بإمارة الفجيرة - وأعرب عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني، وأعرب سموه - خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بإمارة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء لأسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله الظنحاني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمدينه دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان، وقدم واجب العزاء إلى جانب سموه عدد من الوزراء والمسؤولين وضباط القوات المسلحة وجموع المواطنين والمقيمين.

وقدم الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني، وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني، وأعرب الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين .. داعيا الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدمت معالي الدكتورة أمل عبد الله القبيسي رئيسة المجلس الوطني الاتحادي أمس واجب العزاء في شهيدي الوطن زايد مسلم سهيل العامري، وصالح حسن صالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.. وذلك خلال زيارة معاليها مجلسي العزاء في منطقتي الشوامخ وبني ياس في أبوظبي.

وأعربت معاليها عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لذوي الشهيدين وأسرتيهما.. داعيه الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته ورضوانه، وينزلهما منازل الصديقين والأبرار، ويسكنهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدمت معاليها واجب العزاء إلى والدة الشهيد زايد العامري، وكذلك إلى زوجة وأبناء الشهيد صالح بن عمرو، ووجهت تحية إكبار وإجلال إلى شهداء الإمارات الأبرار الذين جادوا بدمائهم الزكية وتضحياتهم العظيمة، وسطروا بطولات سيرويها التاريخ للأجيال المقبلة بكل فخر واعتزاز.. مؤكدة أن نيل الشهادة في سبيل الله دفاعاً عن الأوطان أغلى وسام شرف يحمله أي إماراتي.

كما قدم الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان واجب العزاء إلى أسرة الشهيد صالح حسن بن عمرو الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم الفريق الركن مهندس عيسى سيف بن عبلان المزروعي نائب رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار الضباط واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب المزروعي - خلال زيارته أمس مجلس العزاء في «مدينة دبا الفجيرة» - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.