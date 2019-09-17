سيف بن زايد يهنئ العاملين في مركز واسط بشرطة الشارقة

أحمد مرسي (الشارقة)

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، جميع العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة، باختيار مركز شرطة واسط ضمن أفضل خمسة مراكز عن مستوى الخدمات في البلاد، وذلك من بين 600 مركز خدمة حكومي، وضمن التقرير الذي أعلن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ودعا سموه جميع العاملين في القيادة لبذل جهودهم لتطوير وتحسين العمل في المراكز الخدمية كافة، وتقديم أفضل ما لديهم لخدمة الوطن والمواطنين، والعمل بميثاق إسعاد المتعاملين وسعادتهم في بيئة تزخر بالإيجابية من خلال توحيد الجهود في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة: إن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وعبر اتصال هاتفي، هنأ جميع العاملين في القيادة على وجود مركز واسط الشامل ضمن الخمسة الأفضل في مراكز الخدمات في البلاد، داعياً سموه أن يكون المركز نموذجاً يحتذى به، وأن تعمم الخدمات وآلية العمل والجهود التي تقدم فيه على المراكز الخدمية كافة التابعة للقيادة، لتعزيز تحقيق السعادة والأمان في البلاد.

وأفاد الزري بأنه تم تزيين المركز أمس بلوحة شرفية تحمل «الخمس نجوم»، مشيراً إلى أن المسؤولية باتت أكبر في الحفاظ على هذا التقييم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم بعد أن كان التصنيف ضمن الخمس الأفضل، حيث يسعى الجميع لأن يكونوا ضمن تصنيف «السبع نجوم» ونقدم أفضل ما لدينا للمتعاملين والجمهور بصورة عامة.

واستقبل القائمون على المركز منذ صباح أمس العديد من الزيارات من قبل الجهات المحلية والاتحادية والشركاء من القطاع الخاص، وكذلك طلاب من عدد من المدارس بالإمارة، حاملين باقات ورود لتهنئة العاملين على هذا الإنجاز، وسط فرحة وسعادة من الجميع.