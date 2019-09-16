عبدالله بن زايد يستقبل وزيراً ألمانياً ومسؤولاً في الخارجية البريطانية

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، معالي نيلس أنين وزير الدولة في الوزارة الاتحادية للخارجية في ألمانيا.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة معالي نيلس أنين، مؤكداً العلاقات الثنائية المتميزة التي تجمع بين دولة الإمارات وألمانيا والحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد معالي نيلس أنين الحرص على تنمية أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في مختلف المجالات، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من نمو وتطور مستمرين. حضر اللقاء معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة.

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كما استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، سعادة ريتشارد مور، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية.

جرى خلال اللقاء، الذي عقد في ديوان عام الوزارة بأبوظبي، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة.

وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة وبحثا عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحّب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة سعادة ريتشارد مور، مؤكداً على العلاقات التاريخية الوثيقة، التي تربط بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة والحرص على تعزيزها وتنميتها بما يعود بالخير على شعبي البلدين الصديقين.

من جانبه، أكد سعادة ريتشارد مور، المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والكومنولث البريطانية، أن العلاقات بين البلدين استراتيجية وراسخة وهناك حرص على تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.