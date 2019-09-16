تغطية: المركز الاعلامي لنادي دبي لسباقات الهجن

انطلقت صباح الخامس عشر من سبتمبر، الجولة الثانية من مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للهجن العربية الاصيلة (تمهيدي المرموم)، وشهدت تحفة الميادين إقامة ستة عشر شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل لمسافة 4 كيلومتر.

ونجحت (مسيره) بشعار أحمد سعيد منانه اجتبي في حصد صدارة الشوط الرئيسي للقايا البكار المحليات بعد ان قطعت مسافة السباق مسجلة توقيتاً وقدره 5:58:1 دقائق، فيما أهدت (محبه) مالكها محمد عتيق زيتون المهيري صدارة اللقايا البكار المهجنات بزمن بلغ 5:57:7 دقائق.

وكان التوقيت الافضل في جميع الاشواط من نصيب (عماش) المملوك لسعيد غدير سعيد الويهي الدرعي والذي ظفر بصدار اللقايا الجعدان المحليات في ثالث الاشواط بزمن بلغ 5:56:3 دقائق، وكان (دسمان) بشعار سعيد غدير حمد العويسي هو صاحب الناموس في الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات وذلك بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 5:56:6 دقائق.

ويشهد ميدان المرموم صباح الاثنين السادس عشر من سبتمبر تحديات سن اليذاع لهجن أبناء القبائل والتي ستقام على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة 6 كيلومتر.

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كانت هذه تفاصيل خبر (مسيره) تهدي إبن منانه صدارة اللقايا البكار و(عماش) يتقدم الجعدان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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