كاسبر هيرزبرغ، رئيس شنايدر إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا يتحدث في حوار غني بالمعلومات عن دور الطاقة...

حضر ممثلون عن "شنايدر إلكتريك"، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التحول الرقمي في قطاع إدارة الطاقة والأتمتة، مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين، الذي استمر من 9 وحتى 12 سبتمبر 2019 في إمارة أبوظبي. وشارك كاسبر هيرزبرغ، رئيس شنايدر إلكتريك الشرق الأوسط وأفريقيا، وغيره من رواد القطاع الآخرين آراءهم حول موضوع "صوت المدن: تصميم مستقبل ذكي للطاقة".

سلط كاسبر الضوء على حلول "شنايدر إلكتريك" لإدارة الطاقة والبنية التحتية التي تساعد المؤسسات على الارتقاء بمستوى كفاءة الطاقة والتشغيل والاستدامة من أجل غدٍ أكثر استدامةً وذكاءً. وقال: "لا شكّ بأن أمامنا العديد من الخطوات حتى نحقق التحول الرقمي بشكل كامل، إلا أن هناك حاجة فورية لوضع خطة رئيسية متكاملة على مستوى المدينة، وجلب مزوّدي التقنيات وجهات القطاع العام والمواطنين معاً لتحديد النتائج المرجوة على المدى الطويل بما يصب في مصلحة الناس والحكومة والشركات فيما يتعلق بالمدن الذكية. ويعدّ اتباع نهج تعاوني في معالجة القضايا الحضرية الحالية من حيث الطاقة والتنقل والاستدامة والرفاهية العامة للسكان، أمر ذو أهمية قصوى لـ"شنايدر إلكتريك" ونتطلع إلى العمل معاً لبناء مدن الغد".

وكان كاسبر ضمن لجنة المتحدثين التي ضمت عمدة مدينة روتردام والرئيس التنفيذي لGroup” “Singapore Power وغيرهم من القادة العالميين. وأدارت جلسة الحوارات سعادة المهندسة فاطمة الفورة الشامسي، الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في دولة الإمارات العربية المتحدة.