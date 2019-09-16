قرقاش يلتقي وزيراً ألمانياً ومسؤولاً في الخارجية البريطانية

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، معالي نيلس آنين وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية.

بحث الجانبان، خلال اللقاء بحضور معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية وسبل تعزيزها والتطورات الإقليمية والدولية.

وأجرى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش مع الوزير الألماني محادثات معمقة حيال عدد من الملفات الإقليمية والدولية ومنها التصعيد الحاصل في المنطقة، فضلاً عن التطورات الخاصة بعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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كما التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سعادة ريتشارد مور المدير العام للشؤون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة وسبل توطيدها واستعرضا مستجدات عدد من الملفات الإقليمية والدولية وأهم القضايا ذات الاهتمام المشترك.