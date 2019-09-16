اخبار الخليج / اخبار الإمارات

سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيدين علي الظنحاني وسيف الطنيجي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

اقرأ أيضاً... سيف بن زايد يقدم واجب العزاء لذوي الشهيدين ناصر الكعبي وسعيد المنصوري في العين

وقدم سموه واجب العزاء باستشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي الطنيجي خلال زيارته اليوم الإثنين، مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية بإمارة الفجيرة.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيدين علي الظنحاني وسيف الطنيجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا