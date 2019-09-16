سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في الشهيدين علي الظنحاني وسيف الطنيجي

قدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اليوم الاثنين، واجب العزاء في شهداء الوطن الأبطال الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

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وقدم سموه واجب العزاء باستشهاد البطلين علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي الطنيجي خلال زيارته اليوم الإثنين، مجلسي العزاء في دبا الفجيرة ومنطقة الحنية بإمارة الفجيرة.

وأعرب الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.