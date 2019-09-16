البرلمان البرازيلي يشيد بالإمارات نموذجاً في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي

عقد مجلس النواب البرازيلي جلسة برلمانية عامة احتفاء بعام التسامح 2019 الذي أطلقته دولة الإمارات.

حضر الجلسة، التي عقدت تحت رعاية معالي رودريغو مايا رئيس مجلس النواب البرازيلي، عدد كبير من نواب البرلمان من بينهم النائب إدواردو بولسونارو، رئيس لجنة العلاقات الخارجية والدفاع بالمجلس إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البرازيل وشخصيات برازيلية من المجتمع المدني.

أشاد النواب البرازيليون، في مداخلاتهم خلال الجلسة، بالنموذج الذي تمثله دولة الإمارات في مجال التسامح الديني والتعايش السلمي، وأثنوا على الدور الذي تقوم به سعادة حفصة عبدالله محمد شريف العلماء، سفيرة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية والجهود التي تبذلها في سبيل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون في مختلف المجالات مع جمهورية البرازيل الاتحادية.

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وتحدث ممثل السفارة عبد الرحمن المازمي عن توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة في الدولة من أجل تعزيز أواصر التآخي والتعايش السلمي بين مختلف الشرائح الاجتماعية في الدولة رغم تنوعها الثقافي والديني والحريات الواسعة التي يتمتع بها المقيمون بالدولة.

وتطرق النائب بولسونارو إلى زيارته الأخيرة لدولة الإمارات ولقاءاته كبار المسؤولين وأثنى على جهود الدولة في مجال التسامح والتعايش السلمي لمختلف الجنسيات.