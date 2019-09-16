الأعلى للثقافة ينعى الرائد أحمد سخسوخ



ينعي المجلس الأعلى للثقافة بأمانه دكتور هشام عزمى ، الناقد المسرحى الكبير أحمد سخسوخ ، الذي توفى صباح اليوم الاثنين 16 سبتمبر عن عمر يناهز 72 عاما .

يذكر أن الدكتور أحمد سخسوخ استاذ الدراما بالمعهد العالي للفنون المسرحية ، كاتب مسرحي أكاديمي ، ولد عام 1947 وتخرج في المعهد العالى للفنون المسرحية قسم الدراما والنقد المسرحى عام 1975 ،واستكمل دراسته بمعهد العلوم المسرحية في جامعة فيينابالنمسا ، شغل العديد من المناصب منها رئيس قسم الدراما والنقد ووكيلاً، ثم عميدا للمعهد العالي للفنون المسرحية بأكاديمية الفنون ، له العديد من المؤلفات والدراسات الأكاديمية والنقدية المتخصصة في المسرح منها المسرح المصري في مفترق الطرق ، اغنيات الرحيل الونوسية ، صناع المسرح المصري وكان اخرها نجيب الريحاني من عصر الإزدهار إلى انسداد شرايين الكوميديا.

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