مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام) يشهد الخميس طرح أحدث...

كشف الدكتور خالد النعيمي رئيس مؤتمر معرض الشرق الأوسط الدولي الرابع للأمراض الجلدية وطب التجميل ( ميدام 2019 ) والذي ستنطلق فعالياتة بعد غد الخميس برعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية بحضور 1500 طبيب ومتخصص.

سيشهد المؤتمر طرح احدث المستجدات العالمية في علاجات الليزر ـ اضافة لأحدث انواع الحقن المالئة ( الفيلرز ) والتي تهم اطباء الأمراض الجلدية والتجميل خاصة في ظل الاقبال المتزايد على هذا النوع من العلاجات اضافة لطرح علاجات جديدة سيتم الإعلان عنها لاول مرة في المنطقة في المؤتمر.

وقال الدكتور خالد النعيمي إن اهم ما يميز المؤتمر هو مشاركة مؤسسة الملك سلمان للأعمال الإنسانية وهيئة آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية اضافة لممثلين عن منظمة الصحة العالمية، والمفوضية السامية لشوون اللاجئين، -كجزء من برنامج العطاء الذي اطلقة مؤتمر" ميدام " لترسيخ ثقافة الوعي بالعمل والعطاء بين اطباء الأمراض الجلدية ورؤساء الجمعيات العربية والعالمية، اضافة للأمين العام للمجلس العربي للتخصصات الطبية البروفيسور عمر الرواس .

وأضاف الدكتور خالد النعيمي بأن الشركات العالمية باتت تنظر لسوق دبي كنقطة انطلاق للأسواق العالمية نظراً للموقع الاستراتيجي للإمارة الذي يربط الشرق والغرب، خاصة أن السوق يرتفع بزيادة سنوية تتراوح بين 7.5 و10%.

وقال بأنه ستقام غداً ولمدة يومين ورشة عمل تدريبية للأطباء المبتدئين بإشراف الهيئة السعودية للاختصاصات الطبية، وندوة خاصة عن تطوير العمل الطبي التجاري بإشراف متخصصين في القطاع الطبي التجاري اضافة لورش عمل على كيفية استخدام اجهزة الليزر.

من جانبه صرح سعادة عبد الله بن سوقات المدير التنفيذي لجائزة حمدان بن راشد للعلوم الطبية إن حضور ومشاركة معظم جمعيات الأمراض الجلدية، ومنظمة الصحة العالمية بنخبة من المحاضرين المتميزين، ما هو إلا دلالة واضحة لمدى الأهمية التي بات يحظى بها " ميدام " على مستوى العالم نظراً للأوراق العلمية وأحدث الابحاث والدراسات المتعلقة بالأمراض الجلدية.

ووجه بن سوقات جزيل الشكر لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة، راعي الجائزة على توجيهات سموه الدائمة لجميع الفعاليات العلمية التي تهدف الي الارتقاء بالقطاع الطبي، كما وجه الشكر لمعالي عبد الرحمن العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس أمناء الجائزة علي حرص معاليه الدائم في دعم كافة أنشطة الجائزة وبرامجها، ولمؤسسة دبي للتسويق والسياحة لمساهمتها في جذب الفعاليات الهامة الي دبي.

أكد سعادته علي ان دعم الجائزة للمؤتمر يأتي ضمن توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية لتعزيز التعليم الطبي المستمر بهدف اكساب الاطباء المواطنين والمشاركين في المؤتمر الخبرات العالمية لرفع مستوياتهم العلمية والعملية .

وقال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "إن فعاليات مثل مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للأمراض الجلدية وطب التجميل(ميدام)، تلعب دوراً حيوياً في تطور الاقتصاد المعرفي. ونتطلع للإستفادة من هذه الفرصة والترحيب بضيوف دبي من الخبراء والمتخصصين الذين سيأتون من كافة أنحاء العالم لمناقشة مجموعة من القضايا الرئيسية من بينها الابتكار في مجال طب الأمراض الجلدية وغيرها من المحاور المهمة. وباعتبارنا شريكاً للدورة الرابعة من هذا الحدث المهم، فقد قمنا بالتنسيق والتعاون مع شركائنا في المدينة لضمان نجاحه لما له من أهمية في التأكيد على مكانة دبي كوجهة رئيسية لإقامة فعاليات الأعمال، والمساهمة في تطوير قطاع الرعاية الصحية ليس في دبي وحسب، وإنما في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمنطقة بوجه عام."