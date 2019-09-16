رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رئيس المكسيك بذكرى استقلال بلاده

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة أندريس مانويل لوبيز أبرادور رئيس الولايات المتحدة المكسيكية وذلك بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس أندريس مانويل لوبيز أبرادور. أقرأ أيضاً... رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون رؤساء كوستاريكا وغواتيمالا والسلفادور وهندوراس ونيكاراغوا

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