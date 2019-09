ريد هات تعلن توفير منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس 8 لحلول ساب لإدارة أعباء العمل المهمة عبر السحابة...

أعلنت شركة ريد هات الرائدة عالمياً في توفير حلول البرمجيات مفتوحة المصدر، عن إطلاق منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس (RHEL) 8 الخاصة بحلول "ساب" والتي تم تصميمها لتوفير أساس قوي عبر السحابة الهجينة لإدارة أعباء العمل المهمة. واستناداً إلى الإطلاق الناجح لمنصة ريد هات إنتربرايز لينوكس 8، تعتبر منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس (RHEL) 8 الخاصة بحلول "ساب" عبارة عن نظام تشغيل ذكي مصمم لدعم عملية إنتاج ساب الخاصة بمنصة ريد هات إنتربرايز لينوكس وذلك لتمكين نظام التشغيل SAP HANA 2.0 (SPS 04 أو الإصدارات الأحدث) على منصة Intel x86 (64 بت). بالإضافة إلى ذلك، يجري التحقق من صحة منصة IBM Power9. لمزيد من المعلومات، يرجى الإطلاع على SAP Note 2235581.

على الرغم من أن حاويات "لينوكس" و"كيوبيرنتس" تعتبر غالباً تقنيات مصممة لتعزيز التحول الرقمي في المؤسسة، إلا أن كل عملية نشر أو تطبيق تقنية جديدة أو موجودة مسبقاً، لديها صفة مشتركة واحدة وهي البيانات. ويمكن لتقنيات أنظمة إدارة قواعد البيانات في الذاكرة مثل SAP HANA® مساعدة المؤسسات على تسريع عملية اتخاذ القرارات الذكية، ولكنها تتطلب أيضًا نظام تشغيل أساسي أكثر قوة ومرونة وأماناً لمطابقة متطلبات معالجة البيانات المرتبطة بها. وتتيح شراكة ريد هات الاستراتيجية وتعاونها طويل الأمد مع شركة "ساب" إمكانية إقران منصة لينوكس الرائدة على مستوى العالم مع منصة إدارة أعباء عمل الحساسة للغاية من ساب mission-critical SAP workloads، بهدف توفير منصة إنتاج أكثر استقراراً ومرونة ومتاحة بشكل أكبر لإتمام التعاملات وإنجاز الأعمال بشكل سلس وآمن.

تبسيط العمليات مع وظائف إعداد وإعادة تشغيل أسرع

توفر بمنصة ريد هات إنتربرايز لينوكس 8 لحلول ساب العديد من القدرات الجديدة لتحسين أداء أعباء العمل الحديثة بما في ذلك نظام الإدارةSAP HANA . ويعتبر الدعم الكامل لنظام إنتل Intel Optane DC (pMEM) File System DAX (FS-DAX) أحد التحسينات التي تم إدخالها على المنصة مما يوفر كثافة ذاكرة أعلى وزمن انتقال أقل والمزيد من الاستقرار. ويمكن أن تكون الذاكرة الدائمة مفيدة بشكل كبير لقواعد بيانات الذاكرة التي تتطلب تحميل البيانات بشكل مسبق في الذاكرة قبل إنجاز حركة مرور التطبيقات. ويزيد الجمع بين قدرات الذاكرة الدائمة وذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية DRAM من كثافة ذاكرة النظام الكلية، مما يسمح بمعالجة البيانات الحساسة بسرعة أكبر مع موارد أقل.

ومع الذاكرة المستمرة، يمكن تخزين البيانات الحساسة بالقرب من وحدة المعالجة المركزية للوصول إلى زمن الوصول المنخفض مع الحفاظ على المكالمات ذات زمن الاستجابة الأعلى لجلب البيانات من النظام الفرعي للتخزين إلى الحد الأدنى. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسريع عملية تحسين قاعدة البيانات وتقليل التكلفة الإجمالية للملكية للمهام التشغيلية الأخرى مثل إعادة التشغيل.

رؤى أكثر عمقاً للنظام مع ريد هات إنتربرايز لينوكس 8 لحلول SAP

استنادًا إلى أكثر من 25 عاماً من الخبرة في مجال دعم العملاء إلى جانب الاستفادة من أكثر من 1,000,000 حالة دعم، توفر Red Hat Insights تحليلات تنبؤية لنظام التشغيل وقواعد خاصة بـ "ساب" لاكتشاف ما إذا كان نظام ساب الخاص بمؤسستك يعمل بشكل مثالي أم لا. ويمكن أن يساعد عرض الخبرة كخدمة على منع مخاطر النظام بشكل استباقي قبل أن يؤثر على استمرارية عملك.

استنادًا إلى توصيات ريد هات وساب، يتم تحديث Red Hat Insights بشكل منتظم مع قواعد جديدة لتنبيه مشغلي حول الإعدادات الخاطئة ومخاطر النظام الأخرى مثل الثغرات الأمنية. بالنسبة لعمليات نشر أنظمة SAP على مستوى المؤسسات، تعمل Red Hat Insights كوسيلة لتعزيز ودعم فرق عمليات تكنولوجيا المعلومات من خلال التحقق الاستباقي من الأنظمة ضد الثغرات الأمنية المعروفة والتعرض لها (CVEs) وإخطار الفرق المناسبة بالعلاجات المقترحة. بالإضافة إلى ذلك، تتاكمل Red Hat Insights مع أنظمة SAP Early Watch، لتمكين فريق تكنولوجيا المعلومات من الحصول على رؤى عبر نظام التشغيل بأكمله إلى جانب مجموعة أنظمة ساب.

وعند دمجها مع إمكانيات التصحيح المباشر التي تتميز بها منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس 8.1 لحلول ساب، يمكن لفرق عمليات تكنولوجيا المعلومات الاعتماد على حلول المنصة وRed Hat Insights ليس فقط لإيجاد وتحليل المشكلات المحتملة، ولكن أيضاً لإصلاحها بسرعة أكبر. وتتوفر حلول الإصلاح المباشر اليوم على منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس 7.6 لعملاء حلول ساب من خلال تحديثات الدعم المستمر Extended Update Support (EUS).

لمعرفة المزيد، يرجى الرجوع إلى قائمة قواعد التنبؤ بالأخطاء وإصلاحها list of insight rules for SAP Solutions الخاصة بحلول SAP.

تحسين الأداء

تستند سلسلة أدوات GCC في منصة ريد هات إنتربرايز لينوكس لحلول ساب إلى سلسلة إصدارات GCC 8.2، ويتم الاستفادة منها في نظام SAP HANA. ويحصل المستخدمون مع إصدار GCC 8.2 على تحسينات إضافية في الأداء ورمز صلب لإدارة أعباء العمل التحليلية مثل SAP HANA. لمعرفة المزيد حول التحسينات الإضافية في RHEL 8 لحلول SAP المستندة إلى سلسلة إصدارات GCC 8.2، يرجى الإطلاع على وثائق أداة المترجم والمطور compiler and developer tool documentation..