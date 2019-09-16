أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن عودة مسابقة كأس شيفرون للقرّاء، التي تمنح طلبة المدارس فرصة للتنافس وتعزيز المعرفة من خلال الكتب المختارة للمشاركة في المسابقة. وكما أعلن المنظمون فإن باب المشاركة في المسابقة مفتوح لجميع الطلبة المسجلين بدوام كامل في مدارس دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عمان، والبحرين والمملكة العربية السعودية، والكويت) وتقام المسابقة باللغتين العربية والإنجليزية.

وقد أشادت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب بالمسابقة، وذكرت بأن: "طلبتنا المشاركين في مسابقة القراءة متحمسون جداً للمنافسة، ومن الجميل حقا أن نراهم في غاية التأهب والحماس"، وأضافت "هدفنا تعزيز القراءة وغرس محبتها في نفوس الأجيال مدى الحياة".

يمكن للمشاركين التسجيل من خلال موقع المهرجان، وستقام الجولات النهائية من المسابقات خلال مهرجان طيران الإمارات للآداب، في الفترة من 4-9 فبراير 2020.

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كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان طيران الإمارات للآداب الاحتفاء بالمطالعة مع جائزة كأس شيفرون للقرّاء فتح باب التسجيل لمسابقات... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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