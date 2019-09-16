مستقبل النقل الخليجي في دائرة الضوء مع انطلاق سلسلة من الفعاليات المهمة

أعلنت مجموعة "بي تي في"، الرائدة في مجال حلول البرمجيات لقطاع المرور والخدمات اللوجستية، عن عقد مجموعة من الفعاليات تحت مسمى "أيام التنقل" في دبي، الرياض والخليج خلال شهر أكتوبر القادم. وسيستعرض الحدث مستقبل قطاع النقل في دول مجلس التعاون الخليجي بمشاركة واسعة من الخبراء والاستشاريين والمسئوولين من الهيئات الحكومية والخاصة.

وسيناقش المؤتمر، الذي نظمته مجموعة "بي تي في" مجموعة من القضايا والمواضيع الهامة التي تهدف إلى تطوير انسيابية حركة المرور والتخفيف من حدة الاختناقات المرورية في مناطق النمو السكاني المضطرد بما يتناسب مع التطور الهائل والنمو المتسارع الذي يشهده العالم، والطرق الذكية المختلفة التي يمكن من خلالها دمج وسائط النقل الجديدة مثل خط "هايبرلوب"، والذي سينطلق في الإمارات قريباً على امتداد 10 كيلومترات، وسائل النقل المشترك مع وسائل النقل الجماعي الحالية لرفاهية وخدمة المتعاملين.

وفي هذه المناسبة، قال أندريا بيتي، المدير الإداري لمجموعة بي تي في، في الهند والشرق الأوسط وأفريقيا: "يشهد العالم والمنطقة العربية في الوقت الحالي تحولاً جذرياً في كيفية نقل وتوصيل البضائع، خاصةَ مع ظهور العديد من وسائل النقل الحديثة والمتطورة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي لتتناسب مع الطلب المتزايد على وسائل النقل المتاحة والمصممة خصيصاً لرفاهية وراحة المتعاملين من المواطنين وتحسن نوعية الحياة في المدن".

وأضاف: "نحن في حاجة ملحة لتشجيع واعتماد وسائل النقل الجماعي وتطوير مستوى الخدمات التي تقدمها؛ بحيث تناسب في أغلبها احتياجات المستخدمين. كما أن استخدام وسائل النقل الجماعي سيعمل على التقليل من الازدحام المروري والتلوث والعديد من الأزمات المرورية التي قد تسببها وسائل النقل الخاصة أو الفردية".

وأشار أندريا أنه في خلال هذه الفعاليات والمقرر عقدها في شهر أكتوبر المقبل سوف يناقش الخبراء وصناع القرار بمشاركة العديد من المنظمات والجهات المحلية الإقليمية والدولية من القطاع الحكومي والخاص كيفية معالجة الطلب المتزايد على وسائل النقل الحديثة مع البنية التحتية المحدودة ووضع السياسات والحلول الاستراتيجية بالتشارك معها لمستقبل النقل في السنوات القادمة.

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ومن الجدير بالذكر أن مجموعة "بي تي في" سوف تقوم بالمشاركة في هذه المناقشات من خلال جلب خبرتها الطويلة في مجال حلول البرمجيات لقطاع المرور والخدمات اللوجستية والتي تعتمد على أفضل الممارسات على الصعيد العالمي.

وأضاف أندريا قائلاً: "نتطلع في مجموعة "بي تي في" إلى خلق نقطة مرجعية في المنطقة العربية لجميع صناع القرار والمسؤولين من مختلف المجالات والقطاعات الحيوية للتواصل والاستفادة من التطورات الهائلة في مجال النقل".

ستنعقد فعاليات "أيام التنقل" في فندق دبليو دبي، النخلة يوم 14 أكتوبر بمشاركة هيئة الطرق والمواصلات في دبي وهايبرلوب ون على رأس قائمة أجندة الحدث.

ومن الجدير بالذكر أن فعاليات "أيام التنقل" ستنعقد في الرياض يوم 21 أكتوبر لمناقشة أنظمة النقل في مدينة الرياض والتي تشهد نمواً سكانياً سريعاً وتوسعاً عمرانياً كبيراً وما يتولد عنهما من زيادة في حجم الحركة المرورية لسنوات عدة قادمة.