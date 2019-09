كرسيّ المكتب كوزم Cosm ، الذي تمّ تصميمه بواسطة Studio 7.5 لصالح هيرمان ميلرHerman Miller ، حاز على...

قدّمت مجموعة هيرمان ميلر Herman Miller كرسيّ "كوزم" Cosm ، الذي صمّمه Studio 7.5 ، في ميلانو بالتزامن مع معرض الأثاث الشهير عالمياً "سالوني دل موبيلي" Salone Del Mobile ، وذلك في أبريل 2018، وأصبح متوافراً في الأسواق بشكل رسميّ في خريف عام 2018. وعلى مدى العام الماضي، شهد هذا الكرسي الثوريّ بكلّ المقاييس، استجابة ممتازة من السوق.

واليوم، يُباع كرسي "كوزم" Cosm من قبل أكثر من 1,700 شركة في 90 دولة حول العالم.

"كوزم" Cosm هو أوّل كرسيّ للعمل تقوم "هيرمان ميلر" Herman Miller بتصميمه مزوّد بإمالة أوتوماتيكية. كما أن لديه مسند ذراع بنظام تعليق هو الأوّل من نوعه في هذا القطاع. ما يجعل تجربة "كوزم" Cosm – على حدّ تعبير Studio 7.5 – بمثابة نسيان الجاذبية. والآن يمكن الحصول على هذه الراحة والدعم بغض النظر عن عدد الإعدادات التي يستخدمونها في جلوسهم طوال اليوم.

فمع توجّه المزيد من المؤسسات نحو اعتماد أماكن ومحطّات العمل المشتركة، وتمتّع الأفراد بحريّة اختيار الإعدادات بناءً على العمل الذي يحتاجون إلى القيام به، يبقى عنصر واحد ثابت لا يتغيّر، ألا وهو الحاجة إلى دعم مريح. وهو تحديداً ما يوفّره كرسي "كوزم" Cosm، حيث يتيح راحة وأداءاً لا مثيل لهما، ما يجعله مثالياً ليس للاستخدام الفرديّ وحسب، بل وللاستخدام في المكاتب المشتركة. إذ يتكيّف "كوزم" Cosm بسرعة مع من يجلس فيه باستخدام "محرّكه الخفي" Auto-Harmonic Tilt ، وهو حصيلة عقدين من أبحاث التصميم والهندسة التي عمّقت فهم هيرمان ميلر في كيفية جلوس الناس وعملهم.

وتقول كارولا زويك، الشريكة المؤسِسة لمكتب التصميم Studio 7.5 في برلين: "أردنا خلق شعور بانعدام الوزن، وهي ليست مهمّة سهلة لأنها تتطلّب آلية شديدة التعقيد. ولعلّ التقدير الذي حظينا به من قبل "رِد دوت" Red Dot في فئة "الأفضل بين الأفضل"، لَيؤكّد نجاحنا في ابتكار تجربة الجلوس هذه في منتج ناجح على الصعيدين الجماليّ والعمليّ، ويمكن استخدامه الآن أيضاً بما يتخطّى عالم المكاتب الكلاسيكية. ونحن سعداء للغاية بذلك."

وقد حاز "كوزم" Cosm حديثاً على جائزة "رِد دوت - الأفضل بين الأفضل" Red Dot Best of the Best Product Design Award المرموقة - وهو أعلى تمييز في فئة "كراسي المكتب" – من جهة الابتكار، والوظائف، والجودة الرسمية، والتوافق مع الاستخدام البشريّ في بيئة العمل، والمتانة، والمحتوى الرمزي والعاطفي، ومحيط المنتج، و الجودة التفسيرية، والتوافق البيئي. وهي المعايير التي يتمّ اعتبارها في خضمّ سعي "رِد دوت" Red Dot لتحديد "جودة التصميم والابتكار".

وقبل الإعلان عن جائزة "رِد دوت" Red Dot ، أشادت العديد من الجهات التي تعنى بالتصميم الصناعيّ بكرسي "كوزم" Cosm لتصميمه الثوري ومنحته الجوائز والشهادات بما في ذلك: