"مصدر" ومبادرة "لاند آرت جنرايتر" تعلنان عن التصميمين الفائزين بمسابقة (لاجي) خلال مؤتمر الطاقة...

أعلنت مبادرة "لاند آرت جنرايتر" (لاجي) وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" اليوم، عن التصميمين الفائزين في دورة هذا العام من مسابقة "لاجي" العالميةخلال ، وذلك مؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين المنعقد في أبوظبي حالياً. وشهدت مسابقة "لاجي أبوظبي 2019" التي تقام برعاية "مصدر"، تنافساً بين الفرق المشاركة لتقديم مشاريع تصاميم لأعمال فنية ضخمة قادرة على توليد الطاقة النظيفة وتزويد شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بها وذلك باستخدام تقنيات طاقة نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأكد يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في "مصدر"، على أهمية رعاية "مصدر" لهذه الدورة الخاصة من مسابقة "لاجي" التي تأتي أيضاً خلال استضافة أبوظبي لمؤتمر الطاقة العالمي الرابع والعشرين. وأوضح أن دعم مدينة مصدر لهذه المسابقة ينسجم مع أهداف المدينة الشاملة في مجال التطوير العمراني والتي تجسد ركائز الاستدامة الثلاث المتمثلة في الاستدامة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.

وتوجه باصليب بالتهنئة للفائزين بجائزة (لاجي) التي تقام تحت شعار "العودة إلى المصدر"، آملاً في أن تكون تصاميمهم مصدر إلهام للآخرين لتسخير الثقافة والفنون والطاقة المتجددة من أجل تعزيز الجهود العالمية في مجال التحوّل نحو الطاقة النظيفة.

وتنقّلت هذه المسابقة منذ إطلاق نسختها الأولى في كل من أبوظبي ودبي عام 2010، في عدد من المدن والمواقع حول العالم بهدف تسليط الضوء على أهمية الاستدامة وتأثيرها في تطور المدن وإظهار الجانب الجمالي فيها. وتمزج الأعمال الفنية المشاركة في مسابقة (لاجي) بين الثقافة والفن والتقنيات النظيفة، بحيث تحفز الذائقة الفنية وتعزز الشعور الجمعي بأهمية الجمال، وبالتالي فإنها تدعم عملية الانتقال السريع إلى استخدام كافة أشكال الطاقة المتجددة والخالية من الكربون.

وتعود مسابقة (لاجي) هذا العام إلى دولة الإمارات، وتتمحور التصاميم الفائزة حول متنزه عام جديد ضمن المرحلة التالية من تطوير مدينة مصدر. وقد حاز مشروع "ستارليت ستراتوس" للفنان شانغي بارك المقيم في نيويورك على المركز الأول، ويعتبر المشروع مثالاً حياً على الطرق الحديثة المستخدمة في تصميم المدن، حيث يستخدم العمل الفني الفائز مجموعة متنوعة من ألواح الطاقة الشمسية التي تغيّر مظهرها طوال اليوم وتتحول إلى أجرام سماوية متوهجة في الليل. ومن المنتظر أن يزوّد هذا المشروع في حال تنفيذه شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بـ 2484 ميجاواط/ ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً.

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وجاء مشروع "صن فلاور" من تصميم ريكاردو سولار ليزاما وفيكتوريا كوفاليفا وأرماندو سولار في المركز الثاني، وهو عبارة عن هيكل على شكل وردة لها بتلات مثبت عليها ألواح للطاقة الشمسية، حيث يتم استخدام الطاقة الحركية الكامنة في الهيكل لتخزين الطاقة الشمسية التي يتم تجميعها أثناء فترة النهار. ويتضمن المشروع قيام البتلات بعرض فني مع كل غروب للشمس. ويساهم هذا المشروع في حال تنفيذه بتزويد شبكة الكهرباء في مدينة مصدر بـ 1400 ميجاوط/ساعي من الطاقة النظيفة سنوياً.

وفي هذه المناسبة، قال روبرت فيري، المؤسس والمدير الشريك لمبادرة (لاجي): "تمثل عملية التحول التي يشهدها قطاع الطاقة فرصة مثالية للمبدعين للاضطلاع بدور ريادي في تشكيل وتصميم نظم الطاقة التي نحتاجها. ويتبين لنا من خلال المشاركات في مسابقة "لاجي أبوظبي 2019" التي تتمحور حول تصميم متنزه عام في مدينة مصدر، إمكانية تصميم معالم ثقافية بارزة تنطوي على بنية تحتية تساهم في توفير مصادر للطاقة، وتعطي فكرة للأجيال القادمة عن هذه المرحلة المهمة من تاريخ البشرية".

وسوف تقدم شركة "مصدر"، الراعية للمسابقة، جائزة مالية مقدارها 40 ألف دولار لفريق مشروع "ستارليت ستراتوس"، وأخرى مقدارها 10 آلاف دولار لفريق مشروع "صن فلاور". وقد وصل للمرحلة النهائية للمسابقة نحو 28 مشروعاً، من أصل 300 مشاركة من 65 دولة.

وأقيمت مسابقة مبادرة "لاجي أبوظبي 2019" بالشراكة مع المؤتمر العالمي للطاقة الرابع والعشرين، الذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) في الفترة 9-12 سبتمبر 2019. وسوف يقام معرض لمشاريع مسابقة "لاجي أبوظبي 2019" خلال فترة انعقاد المؤتمر.