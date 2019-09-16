هيرمان ميلر و معهد دبي للتصميم والابتكار يتعاونان من أجل تقديم Ergo chair-Student Designs for...

كيف ستكون الكراسي المريحة في المستقبل؟ تعاون الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معهد دبي للتصميم والابتكار مع هيرمان ميلر Herman Miller، الاسم المرموق في تصميم المفروشات الداخلية المعاصرة، لإقامة مسابقة Ergo chair-Student Designs for Wellbeing، وهو مشروع إبداعيّ يهدف لإعادة التفكير في الجلوس المريح وإعادة تعريف معنى الرفاه.

يستمرّ هذا التحدّي على مدى ستّة أسابيع من 5 سبتمبر 2019 وإلى 24 أكتوبر 2019، وهو أوّل مشروع حيّ لطلاب معهد دبي للتصميم والابتكار مع هيرمان ميلر Herman Miller ، حيث يعرض مستقبل تصميم الكرسي بالنسبة إلى العاملين التقليديين – من حيث دمج برامج تشغيل التصميم الرئيسية، مثل الاستدامة وتجربة المستخدم والابتكار. تحدّي التصميم هذا الذي يدور على مدى 6 أسابيع، والذي يقيمه معهد دبي للتصميم والابتكار وهيرمان ميلر Herman Miller ، يكلّف الطلاب بتصميم كرسي يعزّز راحة العامل التقليدي في بيئته الخاصة.

وتشرح لورين بيل، مديرة التعليم في هيرمان ميلر Herman Miller، الهدف من وراء رغبة الشركة في المشاركة: "يسعدنا أن نكون جزءاً من هذا التحدي، لا سيما وأن إرشاد الطلاب في العمل هو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لنا حيث يمكننا أن نتعلّم منهم بقدر ما يتعلّمون منا. ويرتبط الموضوع المحدّد لهذا التحدّي بقطاعي التعليم وأماكن العمل، إذ يُعدّ تحسين بيئة العمل وربط التصميم بالرفاهية من الأهداف الرئيسية لنا بينما نواصل البحث في كيفية تأثير التصميم على الناس."

وتهدف مسابقة Ergo Chair إلى تسليط الضوء على مخاطر العمل بالنسبة للعمال التقليديين، سواء أكانوا خياطين أو نسّاجين، والتي يتمّ تجاهلها عادةً. وتشمل المخاطر المتعلّقة براحة هؤلاء العمال الجسديّة، العمل في وضعيات غير مريحة، واستخدام القوة المفرطة، أو التكرار المستمرّ للحركة لإكمال المهمة. ويتضمّن التحدّي تجربة مواد متنوّعة، مثل المواد المعاد تدويرها، والمواد الجديدة مع استخدام تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد، والبلاستيك القابل للقولبة. في نهاية الأسابيع الستّة، وضمن معرض يتزامن مع أسبوع دبي للتصميم، سيقدّم الطلاب وأعضاء هيئة التدريس عرضاً لأعمالهم تتراوح من التفسيرات البسيطة إلى القطع التي تحدث ثورة في أسلوب الجلوس التقليدي.

ويقول هاني عصفور، عميد معهد دبي للتصميم والابتكار، إن الطلاب يستخدمون خلال التحدّي مهارات التصميم الخاصة بهم، ويستفيدون من الماضي، بينما يركّزون بشدّة على المستقبل. ويتابع: "وهذا يشمل النظر في آليات التصميم الرئيسية، مثل الاستدامة، والتعاطف، والابتكار. حيث يُعدّ Ergo Chair فرصة ممتازة لـمعهد دبي للتصميم والابتكار لعرض هذا المنحى في التفكير. وأي مناسبة أفضل للقيام بذلك أكثر من تجمّع التصميم الأكبر في المنطقة ، أسبوع دبي للتصميم، ومع زعيم الأثاث المريح، هيرمان ميلر Herman Miller؟"

كما علّقت المديرة الإقليمية لهيرمان ميلر Herman Miller، ستايسي ستيوارت، بأن التحديات اليوم تشبه إلى حدّ كبير تحدّيات الماضي، على الرغم من أن الأدوات قد تكون مختلفة تماماً. وتقول: "إن التحدّي يسلطّ الضوء على تصاميم هيرمان ميلر Herman Miller التي تضع الإنسان محوراً لها، وريادته في التكنولوجيا والمواد المبتكرة".

سيقام معرض Ergo Chair طوال أسبوع تصميم دبي الذي يستمرّ من 11 إلى 16 نوفمبر.

