كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم ستستهلك الإمارات والمنطقة من الأطعمة بحلول 2023؟

من المتوقع أن ينمو استهلاك الغذاء في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب قدره 3.3 في المائة إلى 60.7 مليون طن متري في عام 2023، وفقًا لبحث جديد.

وذكر ألبن كابيتال في تقريرها أن الزيادة في عدد السكان والسياحة المتنامية وارتفاع نصيب الفرد من الدخل والانتعاش الاقتصادي المطرد من المرجح أن تدفع نمو قطاع الأغذية في المنطقة.

وباعتبارها الغذاء الرئيسي في المنطقة، فمن المتوقع أن تظل الحبوب هي الفئة الغذائية الأكثر استهلاكًا بنسبة 48.2 في المائة بحلول عام 2023.

وقال التقرير إن زيادة الطلب على منتجات الألبان ستؤدي إلى نمو قطاع الألبان بينما سيزداد استهلاك البيض والسمك والبطاطا والدهون والزيت.

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وأضاف التقرير أن استهلاك الأغذية الصحية والعضوية، من المرجح أن يزداد مع زيادة الوعي. ومع ذلك، من المتوقع أن تظل الحصة المعنية من معظم فئات الأغذية في الاستهلاك الكلي على حالها دون تغيير.

ومن المتوقع أيضًا أن تظل حصة استهلاك الأغذية في دول مجلس التعاون الخليجي على حالها إلى حد كبير خلال عام 2023، حيث من المتوقع أن تظل المملكة العربية السعودية والإمارات أكبر الدول المستهلكة للأغذية، حيث تبلغ حصتها الإجمالية حوالي 81 في المائة. ومن المتوقع أن تشهد عُمان أسرع نمو سنوي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 4.6 في المائة.

وقال التقرير إن توسيع قاعدة المستهلكين سوف يدفع النمو في استهلاك الغذاء في المنطقة. ما زال التحضر المتزايد وتزايد عدد المغتربين يزيد الطلب على الأغذية المعلبة والدولية.

وأضاف أنه بسبب ارتفاع معدل انتشار أمراض نمط الحياة في المنطقة، هناك وعي متزايد بعادات الأكل الصحية، مما عزز الطلب على الأغذية العضوية والمواد الغذائية الخالية من السكر والدهون ومنخفضة الملح وبدون مواد حافظة، بحسب أريبيان بيزنس.