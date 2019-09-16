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كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 16 سبتمبر 2019

بالصور| أمازينيكو.. معطم مدريدي للمشاهير قادم إلى دبي

من المنتظر أن يفتتح مطعم أمازينيكو الشهير في مدريد فرعاً جديداً له في دبي في وقت لاحق من هذا العام.

ويملك المطعم شعبية كبيرة بين المشاهير في مدريد، ويتميز بأجواء ساحرة مع ديكور الغابات المطيرة، وأجواء أمريكا اللاتينية والتراث البرازيلي.

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وسيكون مطعم وشرفة مركز دبي المالي العالمي الجديد إضافة أنيقة إلى مشهد تناول الطعام في دبي.

إليك نظرة على ما سيكون عليه المطعم عند افتتاحه، بحسب موقع graziame.