كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| فيلا في دبي بسعر 60 مليون درهم نشر موقع shortlistdubai تقريراً مصوراً حول فيلا في دبي يبلغ سعرها 60 مليون دولار. الفيلا مزودة بشاطئ خاص بها، وتحتوي على 11 غرفة نوم وسينما ومكان لإقامة 16 موظف. Advertisements وتقع هذه الفيلا المذهلة في نهاية Fond D بنخلة جميرا، وتضم 4 مساحات معيشة ومطبخ كبير للطهاة وسكن للموظفين. يذكر أن الفيلا معروضة للبيع على موقع Gulf Southeby’s International Realty للتسويق العقاري.

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