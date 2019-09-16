كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تحذير من شبكة وهمية منافسة لـ نتفليكس في الإمارات

انتشرت على موقع التواصل الاجتماعي Facebook منشورات تدعي أن الآلاف في الإمارات قد ألغوا اشتراكهم في Netflix هذا الأسبوع لأنهم انتقلوا إلى خدمة بث أفضل تدعى MovieFlix.

وذكرت صحيفة غلف نيوز أن هذا المنشور ما هو إلا عملية خداع متطورة مصممة لسرقة تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بالمستخدمين.

وتدعي المنشورات أن المنافس الجديد مجاني مدى الحياة للأشخاص الذين يعيشون في الإمارات شريطة أن يشتركوا فيها قبل 17 سبتمبر.

وبعد ذلك، يتم توجيه القراء إلى مقال على موقع أخبار مزيفة حيث يتم إخبارهم بكيفية قيام MovieFlix بتوفير خدمة بث متماثل لخدمة Netflix ولكن مع الكثير من الإضافات والميزات.

وعلى موقع إخباري آخر مزعوم تم نشر عنوان رئيسي “هناك خدمة أفضل من Netflix … وهي مجانية في الإمارات”

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وتم استخدام صورة لقارئة أخبار تلفزيونية مع العلم الوطني لدولة الإمارات في الخلفية. ومع ذلك، اكتشفت غلف نيوز أن صورة المرأة نفسها قد استخدمت في عمليات احتيال في الأسواق الدولية الأخرى مع تغيير علم البلد فقط في كل مرة.

وإذا أردت التسجيل في عضوية MovieFlix ستقودك إلى صفحة يُطلب منك فيها إدخال تفاصيل بطاقة الائتمان الخاصة بك.

وقالت Netflix في وقت سابق إن المحتالين عبر الإنترنت يستهدفون في الغالب العلامات التجارية الشهيرة ذات قواعد العملاء الكبيرة، لجذب المستخدمين للكشف عن معلوماتهم الشخصية.

واستخدم المحتالون الذين يقفون خلف منصة MovieFlix الوهمية نفس الطريقة لاستهداف أشخاص في بلدان أخرى مثل أستراليا ونيوزيلندا وكندا وإيرلندا.