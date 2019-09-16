كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كم شجرة يجب أن تشتري للتخلص من ثاني أكسيد الكربون لرحلة من دبي إلى لندن؟

وفقاً Treedom يبلغ متوسط مسافة ​​الرحلة من لندن إلى دبي 5.500 كيلومتر، وتنتج حوالي 1 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل مسافر.

ويوفر موقع Treedom مجموعة متنوعة من الخيارات المختلفة لشراء النباتات ولكن أفضلها من حيث التعامل مع ثاني أكسيد الكربون هي شجرة الأفوكادو التي ستستحوذ خلال دورة حياتها لمدة عشر سنوات على 500 كيلوغرام من ثاني أكسيد الكربون.

وصرح متحدث باسم ترييدوم لصحيفة أريبيان بزنس “لذلك إذا كنت تحاول تعويض غاز ثاني أكسيد الكربون لرحلة من لندن إلى دبي، في المتوسط ​​- ستكون بحاجة إلى شجرتي أفوكادو”.

وتكلف شجرة أفوكادو عبر Treedom حوالي 24.90 يورو، وبالتالي فإن تكلفة موازنة رحلتك من دبي إلى لندن ستكون 49.80 يورو (204 درهم / 55.55 دولارًا)

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وأشار المتحدث الرسمي باسم Treedom إلى أنه يمكنك أيضًا تعزيز استدامتك أثناء الطيران من خلال النظر في العوامل الأخرى التي تؤثر على البيئة.

وأضاف: “كل هذا يتوقف على الفصل الذي تسافر خلاله، ومقدار الكهرباء الذي تستخدمه، وكمية الطعام الذي تتناوله، وإذا كنت تعيد استخدام أكواب المشروبات – والعديد من العوامل الأخرى”.

ولم ترد طيران الإمارات عندما طُلب منها التعليق فما إذا كانت ستقدم مثل هذه الخدمة أو “المقاعد الخضراء” كما يمكن أن يطلق عليها.