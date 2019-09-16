مجالس نسائية مكثفة في العين

عمر الحلاوي (العين) شهدت مدينة العين خلال اليومين الماضيين انطلاق مجالس انتخابية نسائية لمرشحات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي بشكل مكثف للمرة الأولى مقارنة بالدورات السابقة، فقد عقدت عدد من المرشحات مجالس انتخابية في الفنادق الكبرى بمدينة العين، فيما حددت مرشحات أخريات المقر الانتخابي في منازلهن.

وتصدرت برنامج المرشحات قضايا تمكين المرأة والأسرة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية وتوطين الوظائف للمواطنين وأبناء المواطنات، والتعليم وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء ومبادرات لمساندة الأمهات غير العاملات، والطلاق والمساهمة في إيجاد الوسائل التي تسهم في الحد منه.

وتضمنت البرامج الانتخابية للمرشحات قضية دعم الأسر المنتجة وكذلك تمحورت أغلب البرامج الانتخابية حول غلاء المعيشة وتعديل الرواتب وتعزيز الموروث الإماراتي وتخفيف أعباء الزواج وتخفيض المهور، ورفع معدل الإنجاب في الأسرة الإماراتية، ومنح حوافز وظيفية للمواطنين. كما اعتبرت أغلب البرامج للمرشحات، أن الاهتمام بحقوق أبناء المواطنات من أولويات حملاتهن الانتخابية مع فتح فرص العمل لهم وتوفير السكن، وكانت الخدمة الوطنية حاضرة في برامج المرشحات.

وحرصت المرشحات على الدعاية الكثيفة في المقرات الانتخابية وتوزيع المطويات والكتيبات التعريفية والدعاية الانتخابية المتنوعة وطباعة برنامج انتخابي تفصيلي

وأجرت المرشحات نقاشات مباشرة مع الحضور حول برنامجهم الانتخابي بشكل تفصيلي والاستماع للمناقشين وتحويل المقار الانتخابية إلى برلمانات مصغرة.

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