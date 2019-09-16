الامارات | محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع محمد بن سلمان

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع محمد بن سلمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوف دولة الإمارات إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة تجاه كل ما يهدد أمنها واستقرارها ودعمها الثابت لكل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان اليوم مع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير دفاع المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال الاتصال ..عن استنكار دولة الإمارات للهجوم الإرهابي التخريبي الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو في محافظة بقيق وهجرة خريص في المملكة العربية السعودية والذي يقوض الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة.

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وشدد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة وأمن المملكة العربية السعودية واحد لا يتجزأ.. داعيا الله عز وجل ان يحفظ المملكة ويديم عليها الأمن والامان وان تواصل طريق التقدم والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية.

وأكد سموه دور المملكة المحوري في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما بحث الجانبان خلال الاتصال العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وسبل مواصلة تنميتها في مختلف الجوانب بما يلبي تطلعات البلدين وشعبيهما الشقيقين.