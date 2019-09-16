الامارات | مخالفات «التعرفة» في أبوظبي تصل إلى 10 آلاف درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مخالفات «التعرفة» في أبوظبي تصل إلى 10 آلاف درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة النقل في أبوظبي، إعفاء مخالفات نظام التعرفة المرورية ومحفظة الدفع الإلكترونية، من ضريبة القيمة المضافة، البالغة قيمتها 5%، موضحاً أن النظام الذي سيطبق في الـ15 من أكتوبر المقبل، حدد أربعة أنواع من المخالفات، تراوح رسومها ما بين 100 و10 آلاف درهم.

وفيما يواصل أصحاب المركبات «الخصوصي» المرخصة خارج أبوظبي، تسجيل مركباتهم على نظام التعرفة المرورية الجديد، يستعد المركز لفتح باب تسجيل مركبات الشركات على النظام ذاته قريباً.

وتفصيلاً، أفاد المركز بأن نظام التعرفة المرورية الجديد على مداخل مدينة أبوظبي ومخارجها، حدد أربعة أنواع من المخالفات ترصدها البوابات الإلكترونية، تشمل المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون تسجيل المركبة في نظام التعرفة المرورية بعد انتهاء المهلة المحددة للتسجيل، لافتاً إلى أن قيمة هذه المخالفة تتضاعف يومياً من تاريخ تسجيلها حتى سدادها، إذ تبدأ بـ100 درهم لليوم الأول، و200 لليوم الثاني، و400 لليوم الثالث وما يليه، بحد أقصى 10 آلاف درهم.

وفتح مركز النقل المتكامل في الخامس من سبتمبر الجاري، باب تسجيل المركبات «الخصوصي» المرخصة خارج الإمارة، عبر زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة النقل، أو من خلال مراجعة مراكز إسعاد المتعاملين، التابعة للمركز، أو أحد مراكز خدمات أبوظبي الحكومية «تم»، فيما سيعلن قريباً عن بدء تسجيل مركبات الشركات.

وأوضح المركز - في حملة تعريفية بالنظام الجديد أطلقها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» - أن المخالفة الثانية تتمثل في المرور عبر مناطق التعرفة المرورية دون وجود رصيدٍ كافٍ في حساب المستخدم للمركبات المسجلة خارج الإمارة، وبعد انتهاء المهلة المحددة لتعبئة الرصيد (5 أيام) وقيمتها 50 درهماً عن كل يوم. والمخالفة الثالثة هي التلاعب بلوحة ترخيص المركبة بغرض التهرب من دفع رسوم التعرفة، وقيمتها 10 آلاف درهم.

وذكر المركز أن النوع الأخير من مخالفات «التعرفة المرورية» هو إلحاق الضرر بأي من أجهزة الدفع الإلكتروني، أو نظام التعرفة المرورية، وقيمتها 10 آلاف درهم، مؤكداً أن مخالفات نظام التعرفة المرورية ومحفظة الدفع الإلكترونية كافة، معفاة من ضريبة القيمة المضافة البالغة قيمتها 5%.

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وأشار إلى أنه يمكن لقائد المركبة معرفة المخالفات الخاصة بنظام التعرفة المرورية من خلال زيارة الموقع الإلكتروني

www.dot.gov.abudhabi

وأفاد المركز بأنه يتوجب على المخالف لنظام العبور الجديد، دفع المخالفات خلال خمسة أيام عمل، وإذا لم يدفع سيتلقى إشعاراً بارتكاب مخالفة، عبارة عن رسالة نصية من خلال النظام على الهاتف المتحرك المسجل لصاحب المركبة، موضحاً أنه يمكن دفع مخالفات «التعرفة المرورية» عبر الموقع الإلكتروني ذاته، أو من خلال مراكز خدمة المتعاملين التابعة له.

وشرح أن المركبات المسجلة داخل إمارة أبوظبي لا يتوجب عليها توفير رصيد في حساب المستخدم، ويمكنها الدفع خلال تجديد المركبة. أما المركبات المسجلة في الإمارات الأخرى، فيتوجب عليها التسجيل في النظام تجنباً لارتكاب المخالفات.

وبحسب المركز، يتوجب على من يرغب في استخدام الطرق المؤدية إلى جزيرة أبوظبي التسجيل في نظام أبوظبي للتعرفة المرورية عبر الموقع الإلكتروني لدائرة النقل، والضغط على أيقونة «نظام التعرفة المرورية» واختيار صفحة «التسجيل» ثم اتباع الخطوات باستخدام رقم الهوية الإماراتية.

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دراهم رسم عبور بوابات التعرفة المرورية خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية.