الامارات | السجن 3 سنوات لـ 3 آسيويين بتهمة الاتجار بالبشر

شكرا لقرائتكم خبر عن السجن 3 سنوات لـ 3 آسيويين بتهمة الاتجار بالبشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قضت محكمة جزاء الفجيرة بالسجن ثلاث سنوات والغرامة 5000 درهم، في قضية اتجار بالبشر واستعمال القوة والتهديد، على متهمين آسيويين، والحبس ستة أشهر على المتهمة الثالثة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن فتاة آسيوية أحضرها أحد المتهمين من جنسيتها نفسها من دولتها، بعد أن خدعها ووعدها بالعمل نادلة في أحد المطاعم مقابل 2000 درهم شهرياً، وعندما وصلت الدولة ذهبت مع المتهم إلى شقة يوجد فيها بقية المتهمين، وقام بتسليمها للمتهمة الثالثة مقابل 5000 درهم.

ومكثت الفتاة مع عدد من الفتيات في انتظار الوظيفة التي وعدها بها المتهم الأول، إلا أنها اكتشفت أن المسكن الذي تسكن فيه مخصص للدعارة، ما جعلها ترفض أوامر المتهمين الأول والثاني، وهي الممارسة مع رجال يحضرون إلى الشقة بمقابل مادي، وقام المتهم بصفعها والاعتداء عليها وهددها في حال عدم الاستجابة.

وقام رجال إدارة التحريات والمباحث الجنائية بمداهمة سكن المتهمين، بعد ورود معلومات بوجود مكان لممارسة الدعارة، وألقي القبض على جميع المتهمين، بمن فيهم الفتاة، وتم تحويلهم إلى النيابة العامة التي وجهت لهم تهم تحت مواد تتعلق بإدارة مكان لممارسة الدعارة والإجبار والتهديد وحجز الحرية.