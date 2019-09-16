الامارات | انطلاق البرنامج التدريبي للاتصال الاستراتيجي اليوم في لندن

شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البرنامج التدريبي للاتصال الاستراتيجي اليوم في لندن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ اليوم في العاصمة البريطانية لندن أعمال البرنامج التدريبي للاتصال الاستراتيجي، الذي ينظّمه المكتب الإعلامي لحكومة دبي لأعضاء «لجنة دبي للاتصال الخارجي»، بالاشتراك مع مكتب الاتصال بوزارة الخارجية البريطانية.

وأكدت مدير إدارة الشؤون الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، نورة العبار، أن الاهتمام بتوفير فرص للتدريب النوعي لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي ينبع من حقيقة أن عمليات الاتصال أصبحت اليوم تمثل عنصراً رئيساً ومؤثراً في استراتيجيات وخطط التطوير، لما لها من أهمية في تعزيز الروابط، وتوثيق قنوات التعاون وتوسيع دائرتها، بما يستدعيه ذلك من ضرورة مواكبة تطور هذا القطاع، وما يشهده من مستجدات، سواء في قواعد وأسس الاتصال أو الأدوات والأساليب المستخدمة فيه، وعملنا على تحديد مجموعة من الشركاء الدوليين الذين يمكن لأعضاء لجنة دبي للاتصال الخارجي استقاء خبرات جديدة منهم، ونواصل رصد أهم التجارب العالمية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها في مجال الاتصال الفعّال.

وأضافت العبار أن بريطانيا تعد من الدول صاحبة التجربة المتميزة في مجال الاتصال الاستراتيجي، لاسيما أنها من دول العالم الكبرى التي تحتل حالياً مساحة كبيرة من الاهتمام العالمي، سواء على المستوى الإعلامي أو على الصعيد العالمي، ولقد عملنا مع مكتب الاتصال في الخارجية البريطانية لإعداد برنامج تدريبي بانورامي يغطي العديد من الموضوعات التي تعين أعضاء اللجنة على تعزيز صورة دبي في عالم يعج بالتطورات المتلاحقة في المجالات كافة، ويدعم دورهم في نقل صورة واضحة لما حققته دبي من إنجازات جعلتها اليوم إحدى مدن المستقبل وأسرع مدن العالم نمواً.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمكتب الاتصال الحكومي في المملكة المتحدة، ألكس إيكن: «يسعدني أن أكون جزءاً من هذا البرنامج التدريبي الذي يأتي في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين العام الماضي، بكل ما يتضمنه البرنامج من ورش عمل هدفها صقل المهارات الاحترافية للمشاركين. أرجو أن يكون لهذا البرنامج الحافل بالأنشطة على مدار الأيام المقبلة إسهامه في بناء قدرات الاتصال لدى المشاركين ومشاركة أفضل الممارسات، وأن يكون له كذلك دوره في توثيق علاقات التعاون القوية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة».

وقد رُوعي في تصميم البرنامج متطلبات المرحلة الراهنة، ليكون مواكباً لإنجازات دبي، وما تتخذه من خطوات نحو المستقبل، وسيتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات المتعلقة بالاتصال الاستراتيجي في أوقات الأزمات، وآليات التخطيط لبناء شبكة الاتصالات، والطرق المثلى للتعامل البنّاء مع وسائل الإعلام، وكذلك سبل وأدوات التصدي للأخبار والمعلومات المضللة، كما يتخلل البرنامج استعراض عدد من دراسات الحالة للتعرف إلى الدروس المستفادة من تجارب سابقة، وغيرها من النقاط التي تم اختيارها بعناية لتناسب متطلبات منظومة الاتصال في دبي وأهدافها الاستراتيجية.

وتضم لجنة دبي للاتصال الخارجي مجموعة من القيادات التنفيذية في عدد من الجهات الرئيسة الحكومية وشبه الحكومية التي تتمتع بثقل استراتيجي وحضور قوي في الأسواق الخارجية التي تُعد محور اهتمام دبي خلال المرحلة المقبلة، بهدف توحيد رسائل الإمارة التي ينقلها مسؤولوها إلى العالم عبر الإعلام العالمي خلال مشاركاتهم الإقليمية والدولية، والاستفادة من خبراتهم في توظيف الظهور الإعلامي في تطوير قنوات تواصل مؤثرة مع الأسواق العالمية.

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رُوعي في تصميم البرنامج متطلبات المرحلة الراهنة، ليكون مواكباً لإنجازات دبي.

يتخلل البرنامج استعراض عدد من دراسات الحالة للتعرف إلى الدروس المستفادة من تجارب سابقة.

مذكرة تفاهم

يأتي البرنامج في إطار مذكرة التفاهم الموقعة العام الماضي بين حكومة دبي والحكومة البريطانية حول تبادل الخبرات والمعارف المهنية في مجال الاتصال الحكومي، والاطلاع على أفضل الممارسات والأبحاث والدراسات ذات الصلة، وستتخلله أجندة مكثفة من المحاضرات وورش العمل وحلقات التدريب العملي من خلال خبراء مكتب الاتصال في الخارجية البريطانية، وكذلك عدد من خبراء الاتصال البريطانيين الذين سيستعرضون أمام المشاركين في البرنامج مجموعة من المواقف ودراسات الحالة، ما يمنحهم فرصة للاطلاع على مزيد من الرؤى والأفكار والخبرات التي اكتسبها المحاضرون عبر المواقع المختلفة التي شغلوها على مدار حياتهم العملية.

وهو ثاني البرامج التدريبية الخارجية التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دبي لأعضاء «لجنة دبي للاتصال الخارجي»، بهدف إطلاعهم على أفضل التجارب والممارسات العالمية في مجال الاتصال الفعال، وكيفية توظيف عمليات الاتصال في خدمة الأهداف الاستراتيجية، وتوصيل الرسائل بأسلوب يكفل توسيع دائرة مردودها الإيجابي، واستكشاف أساليب رصد هذا المردود، للمساعدة على إجراء عمليات التقييم والمراجعة الدورية لخطط الاتصال.

دبي - الإمارات اليوم