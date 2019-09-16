الامارات | اتهام صاحبة عمل بتهديد موظفة بالقتل

شكرا لقرائتكم خبر عن اتهام صاحبة عمل بتهديد موظفة بالقتل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظرت محكمة جنح الشارقة قضية متهمة فيها سيدة من جنسية آسيوية بتهمة تهديد أخرى بالقتل، إذ قامت بإرسال مراسلات لها تضمنت عبارات مسيئة وتهديدات بالقتل عبر برنامج «واتس أب».

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 29 يوليو الماضي، عندما طالبت الشاكية بأجر شهرين متأخرين من شركة المتهمة التي تعمل بها، إذ رفضت المتهمة إعطاءها حقوقها، فقامت المجني عليها بإبلاغها بأنها ستقدم بحقها شكوى، عبر مراسلات تمت بين الطرفين من خلال برنامج «واتس أب»، ما جعل المتهمة تقوم بسبها وتهددها بالقتل في حال طلبت مستحقاتها وإن لم تتراجع عن تقديم شكوى ضدها، ما دفعها إلى فتح بلاغ في الشرطة بالواقعة.

واستمعت المحكمة لأقوال الشاكية، التي أكدت أنها كانت تعمل عند المتهمة، وتأخر راتبها لمدة شهرين، مشيرة إلى أنها طالبت بحقها بالشكل الطبيعي، لكنها امتنعت عن إعطائها راتبها، لافتة إلى أنها أرسلت لها رسائل نصية عبر «واتس أب» تطالبها بالمال المترتب عليها، بعد أن أصبحت لا ترد على مكالماتها.

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وتابعت أنها لم تتلقّ منها أي مبلغ، مشيرة إلى أنها قالت لها إنها ستلجأ لتقديم شكوى بحقها، فهددتها بالقتل، وأرسلت لها عبارات مسيئة إذا فعلت ذلك أو طلبت أموالها مرة أخرى.

وواجهت المحكمة المتهمة بما نسب إليها من تهم، فأنكرت التهمة وقالت إنها لم تقم بتهديدها، وإن ما دار بينهما يحتوي على مطالبات مالية فقط، ولم يحتوِ على سبّ أو تهديد بالقتل.

وطلبت المحكمة من الشاكية تزويدها بصورة من المحادثات، وترجمتها للغة العربية، لإرفاقها في ملف القضية، كما أجّلت القضية لتاريخ 30 سبتمبر الجاري لتمكينها من ذلك.