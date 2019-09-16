الامارات | بلدية أبوظبي تنفذ خطة لإزالة العشوائيات الزراعية الخطيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية أبوظبي تنفذ خطة لإزالة العشوائيات الزراعية الخطيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفذ بلدية أبوظبي خطة عمل متكاملة لتخليص مدينة أبوظبي من الزراعات العشوائية، تمتد إلى يونيو من العام المقبل.

وأكد مدير بلدية مركز المدينة، المهندس ماجد الكثيري، حرص البلدية على توفير بيئة آمنة لسكان المدينة، وتحسين مظهرها العام، وتعزيز جوانب الأمن والسلامة فيها، مشيراً إلى أن الحملة تأتي استجابة لشكاوى عدد من السكان من تراكم بعض النفايات العشبية، وتزايد النباتات الضارة، التي قد تكون سبباً لانتشار الحشرات والقوارض، وخلق بيئات غير آمنة.

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وأضاف أن الحملة تهدف لإزالة العشوائيات الزراعية، التي تشكل خطورة، وتعيق حركة المشاة، والمركبات.

وحول أنواع العشوائيات الزراعية، قال إنها تشمل الأشجار والشجيرات والنباتات التي تنمو بين المنازل والمباني (السكيك)، وأشجار الأشخر، وأشجار الغويف، والنباتات السامة والضارة، مثل نباتات الدفلة، وشجرة الخروع، والمرخز. كما تشمل الأشجار والنباتات التي تنمو أمام المنازل (ملكيات خاصة)، حيث يتم تنبيه المالك وتوجيهه لتقليم الأشجار.

وبلغ عدد النباتات المزالة 384 شجيرة، و90 نخلة، و1660 متراً مربعاً من الأعشاب، و897 شجرة مختلفة الأنواع.