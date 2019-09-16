الامارات | «تدوير» يفتتح مركزاً للرقابة والتحكم في مركبات نقل النفايات إلكترونياً

شكرا لقرائتكم خبر عن «تدوير» يفتتح مركزاً للرقابة والتحكم في مركبات نقل النفايات إلكترونياً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - افتتح مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»، أمس، مشروع «مركز الرقابة والتحكم» الذي يوفر نظاماً موحداً للرقابة على أداء مزودي الخدمات البيئية، ضمن عقود الجمع والنقل والتتبع الإلكتروني لمركبات نقل النفايات للقطاع الخاص، مشيراً إلى توفيره 51 خدمة، منها 27 خدمة متعلقة بالنظافة العامة وجمع ونقل النفايات وكنس الطرق، بالمناطق السكنية والتجارية والصناعية في إمارة أبوظبي، فضلاً عن إدارة المنشآت والمشروعات ومكافحة آفات الصحة العامة، وإصدار التراخيص البيئية الخاصة بقطاع النفايات، بجانب استخدام مركبات مجهزة بأحدث المعدات والأنظمة القادرة على تقديم معلومات تُحدث آلياً وبشكل مستمر، تشمل موقع الحاوية ووزنها وكميتها ونوعها.

وتتضمن خدمات المركز الجديد جمع ونقل النفايات في جميع مناطق الإمارة وإدارة أسطول المركبات المخصصة لتقديم خدمات جمع ونقل النفايات المنزلية، ونفايات العزب، والمزارع، والمخلفات كبيرة الحجم، وآليات غسيل وتعقيم الحاويات، وآليات الكنس للشوارع والطرقات الداخلية، بمختلف مواقعها الجغرافية ضمن حدود الإمارة، فضلاً عن رقابة يومية ومفصلة للخدمات المقدمة من قبل مزودي الخدمات البيئية، بهدف تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة، إضافة إلى التحول الإلكتروني في إصدار الخطط والتقارير الخاصة بأداء وفعالية الخدمة المقدمة من مزودي الخدمات.

وأكد وكيل دائرة التخطيط العمراني والبلديات، مبارك عبيد الظاهري، أن المركز الجديد يسهم في توحيد الجهود المبذولة ووضعها في إطار معلوماتي مُحكم، من خلال تدعيم وتطوير آليات التشغيل، من أجل الارتقاء بمنظومة العمل والتعامل مع كل التحديات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.

من جانبه، قال مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات، الدكتور سالم خلفان الكعبي، إن مشروع مركز الرقابة والتحكم يقدم نظاماً مركزياً موحداً لمراقبة أداء العقود باستخدام أحدث التقنيات في مجال عقود جمع النفايات، بهدف تمكين إدارة العقود من الحصول على أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومراقبتها وجمعها وتحليلها.