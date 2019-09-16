حاكم الفجيرة والشيوخ يعزون في شهداء الوطن والواجب

إمارات الدولة (وام)

قدم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي، واجب العزاء إلى أسرتي شهيدي الوطن الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني والرقيب سيف ضاوي راشد الطنيجي اللذين استشهدا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهما واجبهما الوطني في أرض العمليات.

وأعرب سموه لأسرة شهيد الوطن الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني، خلال زيارته مجلس العزاء في دبا الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما أعرب صاحب السمو حاكم الفجيرة لأسرة شهيد الوطن الرقيب سيف ضاوي الطنيجي خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الحنية بالفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الصديقين والشهداء والأبرار ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

قدم واجب العزاء في شهيدي الوطن إلى جانب سموه، الشيخ عبد الله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد وعدد من المسؤولين.

كما قدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني.

وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية واجب العزاء إلى أسرة الشهيد الوكيل أول علي عبدالله أحمد الظنحاني الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني. وأعرب سموه، خلال زيارته أمس مجلس العزاء في «مدينة دبا الفجيرة»، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دائرة النقل في أبوظبي واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني، وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي واجب العزاء لأسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي، وعلي عبدالله أحمد الظنحاني، اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني، وأعرب سموه خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الحنية ودبا في إمارة الفجيرة عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سعيد أحمد راشد المنصوري الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني، وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان -خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة منازف بمدينة العين- عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد.. داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء لأسرة الشهيد ناصر محمد حمد الكعبي، الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني، وأعرب الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الفوعة بمدينة العين عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه، خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين سيف ضاوي الطنيجي وعلي عبدالله أحمد الظنحاني اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني، وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة وفي «مدينة دبا الفجيرة» - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي، وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم معالي أحمد جمعة الزعابي، وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد في وزارة شؤون الرئاسة، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري، وصالح بن عمرو أبطال القوات المسلحة البواسل اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

كما قدم معالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع أمس واجب العزاء لأسر ستة من أبطال الإمارات البواسل الذين استشهدوا نتيجة حادث تصادم آليات عسكرية أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

فقد قدم معاليه واجب العزاء، يرافقه وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع، لذوي الشهيدين علي عبدالله أحمد الظنحاني وسيف ضاوي راشد الطنيجي بمدينة دبا الفجيرة، ومنطقة الحنية بالفجيرة. كما قدم معاليه التعازي لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري، بمنطقتي الفوعة ومنازف بمدينة العين. وقدم وزير دولة لشؤون الدفاع العزاء أيضاً لأسرتي الشهيدين زايد مسلم سهيل العامري وصالح حسن صالح بن عمرو، وذلك خلال زيارته مع وفد وزارة الدفاع مجلسي العزاء في منطقة بني ياس بأبوظبي.

وأكد معاليه أن أبطال قواتنا المسلحة قدموا دماءهم الطاهرة دفاعاً عن الواجب الوطني وذوداً عن كرامة الوطن وحفظا لأمنه واستقراره، وستظل تضحياتهم أوسمة عز وفخر تضيء تاريخ الوطن.

وأعرب معاليه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر وذوي الشهداء، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

كما قدم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة، يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة، واجب العزاء لأسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو، أبطال القوات المسلحة البواسل اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقة بني ياس في أبوظبي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنهما فسيح جناته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

وقدم معالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة يرافقه عدد من كبار قادة القوات المسلحة واجب العزاء لأسرتي الشهيدين ناصر محمد حمد الكعبي وسعيد أحمد راشد المنصوري اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.

وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلسي العزاء بمنطقتي الفوعة ومنازف في مدينة العين - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيدين، داعياً الله العلي القدير أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن ينزلهما منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنهما فسيح جناته وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان. كما قدم معالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم والشيخ مفتاح بن عبيد الخاطري واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني. وأعرب الحمادي والخاطري خلال زيارتهما أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية بمدينة الفجيرة، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لذوي الشهيد، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، واجب العزاء لأسرة الشهيد سيف ضاوي الطنيجي الذي استشهد أثناء أدائه واجبه الوطني، وأعرب معاليه - خلال زيارته أمس مجلس العزاء بمنطقة الحنية في مدينة الفجيرة - عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الشهيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن ينزله منازل الشهداء والأبرار، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

كما قدم معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والصناعة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة ومعالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة وعدد من المسؤولين بالدولة، واجب العزاء إلى أسرتي الشهيدين زايد العامري وصالح بن عمرو اللذين استشهدا أثناء أدائهما واجبهما الوطني.