منصور بن زايد للمصابين: أنتم نماذج فخر في حب الوطن

أبوظبي (وام) زار سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس في «مستشفى زايد العسكري»، عدداً من المُصابين والجرحى، من أفراد قوّاتنا المسلّحة الذين أُصيبوا أثناء أدائهم واجبهم الوطني في أرض العمليات.

واطمأن سموه على الحالة الصحية للمُصابين وأوضاعهم، وتبادل الأحاديث معهم، وأشاد بدورهم وجهودهم الكبيرة خلال أدائهم الواجب في ميادين الشرف والبطولة، وقال سموه مخاطباً المصابين: «أنتم نماذج فخر في حب الوطن والذود عنه، وستذكر الأجيال القادمة هذه التضحيات التي تسطرونها في ساحات الواجب الوطني، وقيم العطاء والفداء التي تبذلونها في سبيل عزة الوطن ورفعته».

وأعرب سموه عن صادق تمنّياته ومواساته للمُصابين والجرحى، سائلاً المولى أن يمُنّ عليهم بالشفاء العاجل، وأن يُنعم عليهم بالصحة والسلامة. رافق سموه خلال الزيارة معالي فارس محمد المزروعي المستشار بوزارة شؤون الرئاسة، وحميد سعيد النيادي نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة.

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