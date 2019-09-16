«الوطني للتأهيل» يطلق مبادرة «شباب العزم»

أبوظبي (الاتحاد) أطلق المركز الوطني للتأهيل وأكاديمية الإمارات مبادرة «شباب العزم» الهادفة لتمكين مرضى الإدمان المتعافين من دخول سوق العمل والانخراط في المجتمع تحت شعار «نؤمن بقدراتهم في التنمية»، وذلك من خلال توقيع مذكرة تفاهم تقوم بموجبها الأكاديمية بتنفيذ برنامج تأهيل وتدريب 25 متعافياً لإدارة المشاريع التجارية الصغيرة.

وقع المذكرة الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز، والدكتور عبدالله أبو نعمة الرئيس التنفيذي لأكاديمية الإمارات.

وقال الغافري: إن المركز الوطني للتأهيل يواصل خططه المتكاملة للتطوير والتحسين بهدف الرقي بمستوى الخدمات المقدمة للمرضى بما يتوافق مع أفضل الممارسات وأرقى المعايير العالمية، محاولاً بكل الجهود والمتابعة الممكنة توصيل المريض لبر الأمان والمحافظة على صحته ورعايته.

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