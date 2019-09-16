مركز محمد بن راشد للفضاء و«جاكسا» اليابانية ينظمان فعاليتين تعليميتين

دبي (الاتحاد) نظم مركز محمد بن راشد للفضاء بالتعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية (جاكسا)، قبل انطلاق أول رائد فضاء إماراتي عربي إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، فعاليتين تعليميتين في جامعة دبي، وجامعة خليفة في أبوظبي، للتعرف أكثر على كيفية التحكم بالروبوت الياباني «Int-Ball» وآلية عمله في الفضاء. وتُستخدم كاميرا الروبوت (Int-Ball)، على متن محطة الفضاء الدولية (ISS) لمساعدة رواد الفضاء على تسجيل تجاربهم العلمية.

وحضر الفعاليتين من جاكسا مدير قسم البحث والتطوير في الوحدة الأولى، كبير المهندسين ومدير تقنيات رحلات الفضاء المأهولة فومياكي تانجاكي، وتحدث خلالهما الباحث شوهاي شيجيتو حول تقنيات الروبوت وشرح للطلاب كيفية عمله في الفضاء. ومن مركز محمد بن راشد للفضاء تحدّث سعود كرمستجي، مدير إدارة الاتصال الاستراتيجي، عن برامج المركز ومبادراته، كما قدمت مريم الزرعوني، رئيس وحدة الدراسات، شرحاً مفصّلاً حول مهمة أول رائد فضاء إماراتي.

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