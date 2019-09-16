حاكم عجمان: نريد المحافظة على المركز الأول دائماً

عجمان (وام)

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان والكوادر الإدارية المتميزة في مركز خدمات المرور والترخيص في عجمان، وهم المقدم سلطان خليفة بن حارب مدير مركز خدمات المرور والترخيص والمساعد أول محمد عيسى الظهوري موظف استقبال لحصولهم على المركز الثالث من بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة.

كما هنأ سموهما، علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية وكادر مركز سعادة المتعاملين في المنطقة وهم سارة حاجي الجسمي مسؤولة مركز سعادة المتعاملين في عجمان وعادل المرزوقي مدير إدارة مراكز سعادة المتعاملين في وزارة التربية والتعليم لحصولهم على المركز الثاني بين أفضل خمسة مراكز خدمة تصنيف خمس نجوم على مستوى الدولة. وأشاد صاحب السمو حاكم عجمان، خلال استقبال تلك الكوادر بهذا الإنجاز والذي يدل على بذل الجهود الكبيرة من قبل كافة العاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومركز سعادة المتعاملين في منطقة عجمان التعليمية والذين أثبتوا قدرتهم على الدخول في منافسة شريفة للوصول إلى المراكز الأولى بين أفضل خمسة مراكز خدمة والتي تم الإعلان عنها أمس من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وأكد سموه خلال اللقاء أن الوصول للمراكز الأولى بين أفضل خمسة مراكز خدمة يمكن الحصول عليها، ولكن نريد المحافظة على الإنجاز والتميز دائماً، وهذا لا يأتي إلا من خلال الاستمرار في الارتقاء بالأداء ومزيد من الجهود المتميزة ومواصلة التدريب والتأهيل لكل الكوادر العاملة في حكومة عجمان سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً أو موظفين في المؤسسات والهيئات إضافة إلى تقديم خدمات يرضى عنها المتعاملون والشركاء الاستراتيجيون.

من جانبه وصف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، هذا الإنجاز بأنه ثمرة للاهتمام والدعم الذي تلقاه أجهزتنا وإداراتنا ومراكز الخدمة في الإمارة من قيادتنا العليا ونتيجة طبيعية للتوجيهات والجهود التي تبذلها حكومة عجمان والتي جعلت سعادة المتعاملين والمراجعين من بين أهم توجهاتها والتميز في الأداء هدفاً استراتيجياً يأتي في مقدمة أولويات العمل في كافة الإدارات والمراكز الخدمية.

وأكد سموه، أن كون تلك الإدارات والمراكز في عجمان من بين أفضل خمسة مراكز خدمة على مستوى الدولة يعد مصدر فخر واعتزاز لجميع منتسبي حكومة عجمان، ودافعاً لمواصلة مسيرة الارتقاء والتميز والعمل بجهد وعطاء لتطوير الأداء في دوائر الحكومة المختلفة، كما أنه يضع كافة العاملين في تلك الدوائر أمام استحقاقات جديدة تدفعهم إلى مزيد من العمل الذي يحفظ تقدم وارتقاء إمارة عجمان تحت قيادة صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان.

وقال اللواء الشيخ سلطان النعيمي: إن الحصول على الأفضل بين خمسة مراكز خدمة على مستوى الإمارات، جاء نتيجة حصول مراكز خدمات المرور والترخيص على ما نسبته 98.6 في المائة من مؤشر سعادة المتعاملين التابع لمجلس الوزراء، حيث يتم إنجاز ما يعادل 600 معاملة يومياً منها 400 معاملة أون لاين و200 معاملة من قبل المراجعين وأن الخدمة المطلوبة يتم إنجازها ما بين دقيقتين وثلاث دقائق..

وأكد علي حسن الحمادي مدير منطقة عجمان التعليمية أن مركز سعادة المتعاملين لديه 40 خدمة تخص التعليم العام والعالي والتراخيص بمعدل 350 إلى 400 متعامل يومياً لكافة فئات المجتمع الطلابي وأولياء الأمور وأساتذة الجامعات والتراخيص المهنية.

ولي عهد عجمان يشيد بـ «التحول الرقمي»

أشاد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بالإنجازات التي حققتها حكومة عجمان الرقمية والدوائر الحكومية في مسيرة التحول الرقمي، مؤكداً ضرورة العمل والمثابرة لتحويل كافة الخدمات الحكومية إلى خدمات رقمية تحقق رؤية إمارة عجمان في إسعاد المواطنين والمقيمين على أرضها.

جاء ذلك خلال اجتماع القيادة للربع الثالث لخطة التحول الرقمي لهذا العام 2019، والذي عقد في مركز عجمان للشباب، بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، وعهود شهيل مدير عام حكومة عجمان الرقمية، إلى جانب رؤساء ومديري العموم في إمارة عجمان.

وقال سموه: «نفتخر اليوم بكوادرنا الوطنية من أبناء وبنات الإمارات الذين قاموا بعمل دؤوب خلال الفترة الماضية وكانوا على قدر الثقة والمسؤولية التي أوليناها لهم». واستعرضت حكومة عجمان الرقمية، خلال الاجتماع، المراحل التي وصلت إليها خطة التحول الرقمي، وتم عرض نظام إدارة الأداء للخدمات الحكومية ومستجدات مشروع الهوية الرقمية الإماراتية الموحدة وتشريعات المتعامل الرقمي.