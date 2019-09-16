عبدالله النقبي: عازمون على مواصلة العطاء والتفاني في العمل

أحمد مرسي (الشارقة)

بلغ عدد الخدمات التي قدمها مركز شرطة واسط الشامل في القيادة العامة لشرطة الشارقة، منذ بداية العام الجاري وحتى أمس، نحو 10 آلاف خدمة أنجزت لـ3858 مراجعاً، وشملت 14 خدمة مجتمعية من فتح بلاغات جنائية وبحث للحالة الجنائية وشهادات الفقدان والإتلاف وتسليم الأمانات والمعثورات وبلاغات مالية وشهادات الوفاة الطبيعية وشهادات لمن يهمه الأمر، بالإضافة إلى الخدمات المرورية الشاملة.

وعبر المقدم عبدالله سالم النقبي مدير مركز واسط بالإنابة، عن سعادته وجميع العاملين في القيادة العامة لشرطة الشارقة عن اختيار المركز ضمن أفضل خمسة مراكز عن مستوى الخدمات في البلاد، وذلك من بين 600 مركز خدمة حكومي، وضمن التقرير الذي أعلن عن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقال: إن المسؤولية باتت أكبر في الحفاظ على هذا التقييم والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم بعد أن كان التصنيف ضمن الخمسة الأفضل، حيث يسعى الجميع لأن نكون ضمن تصنيف «السبعة نجوم» وتقديم أفضل ما لدينا للمتعاملين والجمهور بصورة عامة.

وأضاف أن البشرى التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أسعدت الجميع وأشعرتنا بالمسؤولية الكبير لمواصلة العطاء، وأننا ماضون في التزامنا بالتميز والعطاء والإخلاص والتفاني في العمل وتقديم أفضل ما لدينا في ظل قيادة رشيدة داعمة لبيئة العمل ومحفزة له.