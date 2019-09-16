«المحيصنة»: تغييرات جذرية ونسعى لرضا العملاء بنسبة 100%

تحرير الأمير (دبي)

كشف عبدالله أحمد البلوشي المدير الجديد لمركز المحيصنة- الطب الوقائي، التابع للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والمصنف من أسوأ المراكز عن وضع خطة ذكية يتم بموجبها رفع مستوى المركز وزيادة رضا العملاء عبر تنظيم ساعات الدوام بما يخدم العملاء ويتلاءم مع ظروفهم سواء شركات أو أفراداً ونأمل أن تصل نسبة الرضا إلى 100% في غضون فترة زمنية قياسية كي ندرج من أفضل دول العالم بتقديم الخدمات في 2021.

وأضاف في تصريح لـ«الاتحاد» أن «تصنيف المركز ضمن أسوأ 5 مراكز خدمة دافع لنا للعمل على زيادة الخدمات التي نقدمها للمراجعين بصورة أفضل، كما نعمل في الوقت الحاضر بالتعاون مع الشركاء على تخفيض زمن انتظار المراجعين وتحقيق السعادة والرضا».

وأوضح أن: كادر المركز يضم 33 موظفاً جميعهم مواطنون، فضلاً عن 6 موظفات لمعاملات الإناث، ويفتح المركز أبوابه للمراجعين يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الرابعة صباح اليوم التالي ضمن نظام الورديات وبواقع 21 ساعة، مشيراً إلى أن المركز يستقبل نحو 900- 1000 متعامل يومياً، نسعى لتقديم الخدمة لهم في غضون 15 دقيقة، مؤكداً أن زمن انتظار المتعامل لا يزيد على 10 دقائق لـ96% من المراجعين، ويبلغ زمن إنجاز المعاملة من 3– 5 دقائق خلال اليوم الأول من التغييرات.

وأكد عدد من رواد المركز لـ«الاتحاد» أن رياح التغيير هبت، وقالت نور عين خان: إن المركز بات مختلفاً عما كان عليه في السابق، فقد كنت أمضي أكثر من ساعتين في انتظار دوري، ولكن أمس لم انتظر سوى دقائق، بدوره قال محمد إلياس: كان الوضع سيئاً جداً كنت انتظر ساعات وأضطر للمجيء عدة مرات كي أنهي أوراق ومعاملات العاملين في الشركة لكن اليوم يبدو الأمر مختلفاً تماماً وكأني في مركز آخر.