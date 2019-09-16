«بريد الإمارات بالخان»: العمل جار على إصلاح نقاط الضعف

أحمد مرسي (الشارقة)

عاهد العاملون في بريد الإمارات فرع الخان، القيادة الرشيدة والمتعاملين، على تقديم الأفضل في الخدمات والسعي بجدية لإصلاح نقاط الضعف في وتيرة العمل بالمركز وتدارك السلبيات منها وإصلاحها مع الحرص على تحقيق نسبة عالية في إرضاء المتعاملين.

وأكدوا، أنهم حريصون خلال الفترة الحالية على معرفة وتحديد النقاط السلبية في العمل والوقوف عليها وإصلاحها بصورة سريعة، مع التواصل مع المراجعين لمعرفة آرائهم في الخدمات المقدمة لهم وتدارك الأمور والإجراءات التي تعطل من إنجازها بالصورة المثلى.

جاء ذلك تعقيباً على وجود المركز ضمن المراكز الخمسة الأسوأ على مستوى الدولة من بين 600 مركز خدمة حكومي، وضمن التقرير، الذي أعلن عن نتائجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أول أمس.

وقال عبيد القطامي، المدير التنفيذي التجاري لمجموعة بريد الإمارات: «إن عبدالله محمد الأشرم الرئيس التنفيذي بالوكالة لبريد الإمارات، قام بزيارة لمركز الخان، صباح أمس، باشر خلالها سير العمل واجتمع مع الفريق المعني، مؤكداً على ضرورة أن يبذل الجميع جهودهم لتقديم الأفضل في العمل وتحقيق الرؤى والتطلعات التي تسعى القيادة الرشيدة لترسيخها في الخدمات التي تقدم على أرض الدولة».

وأضاف أنه تم إحلال مدير مركز بريد الإمارات في الخان وتعيين مدير جديد، وهو محمد علي آل علي، وذلك وفقاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتغيير مدراء المراكز الأسوأ، حيث باشر مهامه الوظيفية.

وأفاد القطامي، بأن الجميع يسعى لبذل الجهد والعطاء والتفاني في العمل لتقديم الأفضل وتصحيح الصورة التي قُيم عليها المركز بالتواصل والعطاء في الميدان من قبل طاقم العمل المكلف في كافة المراكز التابعة لبريد الإمارات، ليس فقط في الخان، وإنما في جميع المراكز الموجودة بالدولة. وأوضح بأن الكل يعمل بتفان ويأخذون على عاتقهم تقديم الأفضل لخدمة المراجعين، اقتداءً بتوجيهات القيادة الرشيدة للبلاد في تحسين وتجويد الخدمات للوصول للرقم واحد في كافة الخدمات التي تتم على أرض الدولة. ونوه بأن إدارة بريد الإمارات تحرص خلال الفترة المقبلة على الاطلاع على النقاط التي قيمت على أساسها ضمن المراكز الأسوأ في تقديم الخدمات، وبالتالي يتم تحديدها والوقوف عليها وتعديلها وتلافيها مع تقديم الأفضل.

«بريد الإمارات»: باشرنا التطوير

أكدت مجموعة «بريد الإمارات» أنها باشرت إجراءات التطوير والتحسين وبشكل فوري ميدانياً، من مركز بريد الخان بالشارقة، وأنها كلفت فريقاً ذا كفاءة بالعمل من أجل تحسين الخدمات على مستوى كافة مراكز الخدمة. وذكرت في بيان أصدرته أمس، أنه «في ضوء تقرير التقييم الشامل عن مستوى الخدمات في مراكز الخدمة الحكومية الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، فإننا ندرك الحاجة الملحة لتطوير أعمالنا، وقد باشرنا إجراءات التطوير والتحسين وبشكل فوري ميدانياً من مركز بريد الخان بالشارقة، كما كلفنا فريقاً ذا كفاءة بالعمل من أجل تحسين الخدمات على مستوى كافة مراكز الخدمة». وأكدت المجموعة في بيانها، التزامها التام بتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين، تنفيذاً للرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ولتوجيهاته في هذا الإطار، وقالت :«يمر بريد الإمارات اليوم بمرحلة انتقالية صمّمت لتجعل منه مقدم خدمات بريدية يُفتخر به، وثمة خطة تحسينية تخضع لها شبكة مراكز المجموعة في كافة أنحاء الدولة من شأنها الارتقاء بعروض الخدمات الجديدة والحلول الرقمية التي ستجعل أداء أعمالنا أكثر سلاسة وكفاءة». وختمت بالقول: «نؤكد لقيادتنا الرشيدة وللمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، التزامنا الكامل بتطوير خدماتنا لتوافق المعايير العالية التي تتميز بها دولة الإمارات العربية المتحدة».