الهاملي: سعادة المتعاملين واجب وطني

الفجيرة (وام)

قال معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، إن متابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للتقييم الشامل للخدمات الحكومية، يؤكد مجدداً مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بتحقيق سعادة المواطنين والمتعاملين، وجعل ذلك ضمن أولويات العمل الحكومي.

وأضاف: «إن تحقيق سعادة المتعاملين واجب وطني نؤكد التزامنا بتأديته بما يعكس رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة»، مشيراً إلى أن الوزارة باشرت ترجمة توجيهات سموه بشكل فوري، من خلال خطة عمل شاملة وسريعة تستهدف تطوير خدمات مركز «توطين الفجيرة» والتطوير المستمر لجميع الخدمات التي تقدمها مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في مختلف مناطق الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها معاليه أمس لمركز توطين التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين في الفجيرة، حيث باشرت منى وليد وكيل الوزارة لشؤون التوطين بالإنابة عملها في مركز توطين الفجيرة، كما تم تكليف خالد الكعبي بإدارة المركز، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

والتقى معاليه، خلال الزيارة، موظفي المركز والمتعاملين الذين تواجدوا فيه، مؤكداً أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ستلقى ترجمة سريعة.

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي، خلال اجتماع موسع عقد في مركز توطين الفجيرة بحضور قيادات الصفين الأول والثاني في الوزارة، أن «الإخلاص في أداء المهام في مختلف المواقع الوظيفية، يعتبر وفاءً للوطن وقيادته الرشيدة التي تقدم مختلف أشكال الدعم والتمكين للمؤسسات الحكومية وكوادرها الوظيفية لكي يتم تقديم الخدمات النوعية وذات الجودة العالية للمتعاملين».

ووجه معالي ناصر بن ثاني الهاملي بضرورة وجود مديري ومسؤولي مراكز سعادة المتعاملين التابعة للوزارة في صالات تقديم الخدمة بين المتعاملين خلال فترة الدوام للوقوف على احتياجاتهم وتطلعاتهم وحل المشكلات التي قد تواجههم وبشكل فوري.

وأضاف معاليه أن «إسعاد المتعامل يعتبر هدفاً استراتيجياً للوزارة، وذلك تجسيداً وترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، الأمر الذي يستوجب من القائمين والعاملين في مختلف مراكز سعادة المتعاملين توفير الراحة التامة للمتعاملين منذ دخولهم للمركز وحتى مغادرتهم له».

وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي ضرورة أن يتحلى موظفو الوزارة بالإيجابية التامة في تعاملهم مع المتعاملين وبذل الجهود المضاعفة كل في موقعه لتحقيق سعادة متعاملي الوزارة في مختلف المناطق، داعياً معاليه -خلال الاجتماع- موظفي الوزارة إلى تجسيد قيم المهنية، واحترام المتعامل والنزاهة والأمانة والمبادرة والإبداع على أرض الواقع، وبالشكل الذي يعكس التزام الوزارة بتقديم الخدمات المتميزة للمتعاملين.