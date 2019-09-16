«مراكز التصويت» خارج الدولة جاهزة لاستقبال الناخبين

ناصر الجابري (أبوظبي)

انتهت السفارات والقنصليات ومقار البعثات الدبلوماسية من تجهيزاتها الخاصة باستقبال أعضاء الهيئات الانتخابية خلال فترة التصويت المحددة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي خارج الدولة والتي ستجرى الأسبوع المقبل يومي 22 و23 سبتمبر، ضمن أولى المراحل التنفيذية للانتخابات والتي تشمل التصويت المبكر في الأول من أكتوبر المقبل وحتى الثالث منه، ويوم التصويت الرئيس في الخامس من أكتوبر.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، أن 24 مركزاً انتخابياً خارج الدولة ستشهد للمرة الأولى استقبال الناخبين بالمقارنة مع الانتخابات الماضية ضمن إجمالي 118 مركزاً انتخابياً مخصصاً لذلك، حيث ستعمل المراكز من العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساء، بهدف التسهيل على الناخبين المتواجدين خارج الدولة وتقديم كافة الإجراءات التي تسهم في توسيع المشاركة المجتمعية للانتخابات وتفعيل دورهم المتمثل في اختيار من يرونه الأنسب ليمثلهم في المجلس الوطني الاتحادي.

وأكدت اللجنة أن كل مواطن ضمن قوائم الهيئة الانتخابية يستطيع التصويت في أي مركز انتخابي خارج الدولة، بغض النظر عن سبب التواجد خارج الدولة، حيث أتاحت التعليمات التنفيذية الخاصة للانتخابات إمكانية التصويت خارج الدولة بشرط توفر بطاقة الهوية الخاصة بالمواطن والتي سيتم استعمالها للتحقق من وجود اسم المواطن ضمن الهيئة الانتخابية والإمارة التي ينتمي إليها، والتي سيتم بموجبها تقديم ورقة انتخاب خاصة له تضم أسماء المرشحين وصورهم، حيث يقوم المواطن بالتصويت بكل سرية في الورقة الانتخابية الخاصة به ووضعها في صندوق الاقتراع المخصص لذلك.

وبينت اللجنة أنها ارتأت اختيار طريقة التصويت اليدوي في المراكز خارج الدولة نظراً لسهولة إجراءات تنفيذها بالمقارنة مع توفير أجهزة التصويت الإلكتروني، مشددة على أنها حريصة على ضمان كافة الإجراءات التي تسهل على الناخبين سواء عبر التصويت الإلكتروني أو بطريقة التصويت الورقي، من خلال خطة عمل تشمل مراعاة ظروف الهيئات الانتخابية وتقدير حالاتهم ومساعدتهم للقيام بالتصويت أينما كانوا، بالتعاون مع عدد من الجهات المعنية التي تعمل بالتنسيق مع اللجنة لتوفير كافة المستلزمات والمتطلبات التي ترتقي بمستوى الخدمات المقدمة للناخبين في أيام الانتخاب.

وأوضحت أن لجنة الفرز ستقوم باحتساب أصوات الذين أدلوا بأصواتهم من الخارج في يوم الانتخاب الرئيسي وفق نظام الفرز الإلكتروني، بينما ستتخذ لجنة إدارة الانتخابات الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع تكرار تصويت الناخبين أكثر من مرة خلال الدورة الانتخابية الواحدة، حيث لن يستطيع الناخب خارج الدولة التصويت مرة أخرى في مقر التصويت داخل الدولة.

وبينت أن السفير أو القنصل أو من يوكلانه، يتولون مهام رئاسة المركز الانتخابي داخل سفارة أو قنصلية الدولة في الخارج، حيث يقوم بالتأكد من توافر جميع الإجراءات الفنية والتنظيمية المتطلبة في نظام التصويت المعتمد قبل بدء عملية الانتخاب وتحرير محضر رسمي موقع بذلك، إضافة إلى الفصل في جميع المسائل المتعلقة بصحة الصوت الانتخابي، كما يعلن عن موعد انتهاء عملية الانتخاب وعدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم وغلق مركز الانتخاب عبر محضر مخصص لذلك.

وحددت اللجنة 6 حالات لإبطال صوت الناخب خارج الدولة، حيث يعتبر الصوت باطلاً في حالة الأصوات المعلقة على شرط، والأصوات التي يثبت فيها أكثر من العدد المطلوب انتخابه، والأصوات المثبتة على غير ورقة الاقتراع والمختومة بخاتم لجنة مركز الانتخاب، والأصوات التي تحمل أي علامة تشير إلى شخصية الناخب أو تدل عليه، وإذا لم تتضمن الورقة أي إشارة تفيد الإدلاء بالصوت الانتخابي، والأوراق التي بها كشط أو شطب.

وبدأت اللجنة بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي توفير صناديق الاقتراع المستخدمة في الانتخابات منذ مطلع الشهر الجاري لتصل للمراكز الانتخابية بعد اعتمادها في الاجتماع الأخير للجنة، من خلال خطة استراتيجية لضمان وصول الصناديق قبل مدة كافية من بدء الفترة الزمنية الخاصة بالانتخابات وإتمام كافة الإجراءات المتعلقة بتجهيز السفارات والمقار الدبلوماسية لاستقبال المواطنين المتواجدين ضمن قوائم الهيئة الانتخابية.

ودعت سفارات الدولة عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي المواطنين إلى التأكد من ورود أسمائهم في الهيئة الانتخابية قبل القدوم إلى مقر السفارة، وذلك من خلال الاطلاع على الموقع الإلكتروني الرسمي أو التطبيق الذكي، موضحة أنها أتمت كافة الإجراءات المتعلقة بآلية عمل المركز الانتخابي من استقبال الناخبين وصولاً إلى تقديم ورقة الاقتراع.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات قد عقدت في شهر أغسطس الماضي، محاضرة توعية حول تعزيز المشاركة السياسية والانتخابات المقبلة في مقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بهدف رفع مستوى الوعي السياسي بالحياة البرلمانية في دولة الإمارات وتسليط الضوء على الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة وحرصها على توفير جميع التجهيزات والتحضيرات، بما يسهم في نجاح التصويت خارج الدولة، أسوة بنجاحها في عام 2015 والتي شهدت مشاركة 1389 ناخباً عبر 94 مركزاً انتخابياً موزعة على مقار السفارات والبعثات الدبلوماسية للدولة، منهم 280 ناخباً في ألمانيا، و255 ناخباً في الولايات المتحدة الأميركية، و95 ناخباً في بريطانيا، حيث حرصت فرق العمل ممثلة بالسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية على تنظيم الانتخابات وإنجاحها.