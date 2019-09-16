«الوطنية للانتخابات» تغلق باب الانسحاب

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات إغلاق باب انسحاب مرشحي انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والذي يصادف أمس الأحد الموافق 15 سبتمبر، وذلك وفقاً للجدول الزمني للانتخابات الذي أعلنته اللجنة مطلع شهر يوليو الماضي.

وأوضحت اللجنة أنه لن يتم تلقي أي طلبات خاصة بالانسحاب مهما كانت الظروف أو المسببات، كما سيتم إدراج كافة أسماء المرشحين غير المنسحبين في نظام التصويت الإلكتروني المعمول به داخل الدولة وتجهيزها للعمل بدءاً من أيام التصويت المبكرة، مشددة على أنه لا يجوز قيام مرشح بدءاً من اليوم بإعلان انسحابه ضمنياً عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل ودعمه لمرشح آخر، حيث سيعد ذلك ضمن التضامن الانتخابي المحظور من قبل المرشحين، باعتباره مرشحاً رسمياً لا يحق له الانسحاب.

وبدأت اللجنة أمس عبر وسائلها الرسمية حذف أسماء عدد من المرشحين المنسحبين الذين تم اعتماد انسحابهم من قبل اللجنة خلال الأيام الماضية، حيث تتضمن شروط الانسحاب قيام المرشح بالقدوم إلى لجنة الإمارة وتعبئة استمارة طلب الانسحاب والتي يتم النظر فيها من قبل لجنة الإمارة ومن ثم تقديمها إلى اللجنة الوطنية للانتخابات لاعتماد الطلب.

وأوضحت اللجنة أنه تم انسحاب 20 مرشحاً ومرشحة، وذلك وفق ما يلي:

إمارة أبوظبي: انسحب 10 مرشحين وهم: عوض راشد سعيد المهيري، ومحمد سعيد محمد قشيم الرميثي، وناصر سالم سيف لخريباني النعيمي، وحمد سعيد الويطي المحرمي، وهادف صلاح سالم عمير الشامسي، وسالم حمد سالم سهيل العامري، وعبدالله جوعان سالم الظاهري، ومحمد عايض مسلم المنهالي، وحمدة أحمد عمر المحرمي، وكريمة علي كلفوت الخوار. إمارة دبي: تم انسحاب 4 مرشحين وهم: حبيبة محمد علي بن ثالث، وعائشة بالخير عبدالله خليفة بالخير، وعبدالرحمن محمد سالم آل صالح الطنيجي، وغيث عبدالخالق عبدالله.

إمارة الشارقة: انسحب 5 مرشحين وهم: بطي خلفان مبارك بن سرور الكتبي، وعبدالله سالم عبدالله بالعبد، ومحمد عبدالله سعيد بن هويدن الكتبي، وراشد محمد سلطان سعيد القايدي، وحميد عبيد سيف بوفيير الشامسي.

إمارة أم القيوين: تم تسجيل انسحاب مرشح واحد، وهو: عبدالله غانم الغفلي. فيما لم يتم تسجيل أية طلبات انسحاب في كل من إمارة عجمان، وإمارة رأس الخيمة، وإمارة الفجيرة.

وقال طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات: «مع إعلان اليوم عن إغلاق باب انسحاب المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، تتواصل الجهود لتنفيذ استحقاق انتخابي جديد يضاف إلى مسيرة النجاحات التي تم تحقيقها في الدورات السابقة، وإننا ندعو جميع المرشحين إلى الاستثمار الأمثل للفترة المتبقية من الحملات الدعائية لوضع برامج انتخابية أكثر قرباً من المواطن، وأكثر قدرة على تلبية احتياجاته».