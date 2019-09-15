إيمان الموصللي تحتفل بعيد ميلادها في غراند كافيه مول دبي.



وسط فرحة ومشاركة نخبة من الصديقات احتفلت المدير التتفيذي لفاصلة نت السيدة ايمان الموصللي الناشطة وسفيرة الانسانية لدى اكاديمية فريدريكو الثاني بعيد ميلادها وسط نخبة من سيدات المجتمع والصديقات وذلك في مطعم غراند كافيه مول دبي اللواتي شاركن السيدة الموصللي فرحتها الغامرة بعيد ميلادها .

وبذلك تكون قد استقبلت عاما جديدا يملؤها الأمل ان يكون عام نجاح وخير

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