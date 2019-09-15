هاريس باي تطلق خطتها للتحول الاستراتيجي

أعلنت جولون، الشركة العالمية التي تقدم خدمات إدارة دورة استخدام وتشغيل الأصول لمالكي ومشغلي المنشآت والمعدات في قطاع الطاقة، عن استراتيجية متكاملة وشاملة لإعادة هكيلة الأعمال العالمية لشركة هاريس باي، التي استحوذت عليها عام 2017.



وأوضح أبهيشيك كومار، رئيس مجلس إدارة هاريس باي ونائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة جولون: "فتح انضمام هاريس باي إلى شركة جولون فرصاً جديدة أمام جولون-هاريس باي أمام استثمار نجاحاتها السابقة في المشروعات التي تم إنجازها عالمياً؛ من خلال تبني منهجية التغيير عبر خطوات متوالية على مدار الأسابيع المقبلة، ليتم فتح الفرصة أمام العملاء الحاليين والجدد للاستفادة من إمكانات وقدرات هاريس باي المتكاملة كشركة متخصصة في إدارة دورة حياة الأصول، ابتداء من خدمات مقاولات الهندسة والمشتريات والبناء، إلى إدارة الأصول على مدى العمر التشغيلي لها، هذا التغيير يعد مكوّناً رئيساً في تعزيز قدرات شركة جولون الرائدة على مستوى العالم في قطاع خدمات إدارة دورة حياة الأصول والممتلكات".



وتتضمن خدمات إدارة دورة حياة الأصول والممتلكات تطوير وتنفيذ استراتيجية تشغيل تلك الممتلكات لضمان الاستثمار الأمثل لموارد بناء وصيانة وتطوير مرافق الأصول لتعمل بأعلى مستوى من الكفاءة والتنافسية، وتحافظ على ربحيتها طوال دورة عمرها التشغيلي.



وأضاف كومار : "في شركة جولون نلتزم بشكل صارم تجاه كافة شركاتنا الاستثمارية، لاسيما هاريس باي، بضمان تجهيزها بشكل كامل لمواجهة التحديات واقتناص الفرص التي توفرها بيئة الأعمال الاستثمارية، ونتيجة للتحول الذي نقوم بإطلاقه في شركة هاريس باي، سنوفر أقصى درجات الدعم للشركة في انتقالها من مزود للخدمات البحرية والإصلاح العام، لتطور قدراتها لتوفير حلول مركّزة وتخصصية في مجال إدارة دورة حياة الأصول والممتلكات. وستركز عملية بناء الخطة الاستراتيجية الجديدة وبناء العلامة التجارية لهاريس باي بشكل كبير على هذه المهمة، لتصل الرسالة بوضوح إلى جميع عملائنا الحاليين والجدد".

من جهته أكد كريس ديفيد، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة هاريس باي، قائلا: " تشهد شركتنا مرحلة تحول كبيرة واستثنائية، ونحن على ثقة من قدرات ومهارات فريق عملنا في هاريس باي، والتي ستعززها خبرات شركة جولون العريقة وتجاربها، وستتمكّن كل من جولون وهاريس باي من الدخول بقوة إلى صناعة إدارة دورة حياة الأوصول والممتلكات عالمياً، وأشعر بفخر كبير بالعمل الذي أنجزه موظفونا، والذي شكل الأساس في فتح الفرصة لدخول هذه السوق الجديدة".