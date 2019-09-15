"الزاهية" تطلق أراض سكنية حصرية في حيّ "أوركيد" مع إمكانية الوصول المباشر إلى أكبر مركز تجاري...

أعلنت الشارقة القابضة، التي تمثل شراكة استراتيجية بين شركة "ماجد الفطيم العقارية" والشارقة لإدارة الأصول – الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، عن إطلاق أحدث أحيائها - حيّ "أوركيد" - والذي يتيح للمشترين فرصة امتلاك عدد محدود من الأراضي السكنية الحصرية المزودة ببنية تحتية جاهزة، والتي تتراوح مساحتها بين 5,000 و12,000 قدم مربع، في الوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة.

سيوفر هذا الحي الفريد من نوعه، والذي يتميّز باتصال مباشر بأكبر مركز تجاري في الإمارات الشمالية -سيتي سنتر الزاهية - وأكبر حديقة خاصة في إمارة الشارقة - الحديقة المركزية - أسلوب حياة لا مثيل له. وسيتيح للمشترين لأول مرة تصميم وبناء المنازل الراقية والفلل الفاخرة في مجمع "الزاهية".

ويأتي إطلاق الحي استجابةً للطلب المتزايد من المستثمرين على قطع الأراضي المميّزة؛ حيث يمكنهم تصميم منازلهم الراقية والاستمتاع بالمرافق الترفيهية في المجمع السكني الفاخر بالشارقة. وتقع الأراضي في حيّ أوركيد على مساحة 1.4 مليون قدم مربع، ما يوفر الخصوصية ضمن مجمع سكن يوفر نمط حياة اجتماعية متعددة الثقافات.

وتعد الأراضي التي تتراوح مساحتها بين 8,000 و12,000 قدم مربع مثالية لبناء الفلل التي تضم

من 6 إلى 8 غرف نوم، في حين أن الأراضي التي تبلغ مساحتها 5,000 قدم مربع تستوعب بناء فلل من 4 غرف نوم. ويمكن للمشترين زيادة حجم منازلهم عن طريق دمج قطع الأراضي المجاورة.

وقال شادي العزة، الرئيس التنفيذي للزاهية في ماجد الفطيم العقارية: "حققت الزاهية مكانة مميّزة بما تقدمه من منازل عالية الجودة، وتوفيرها وجهة متكاملة هي الأكثر إقبالاً للمستثمرين بإمارة الشارقة، وتعزيزها الشعور بالانتماء. ويسعدنا إطلاق حي أوركيد، أحدث أحياء الزاهية، والذي يمنح المستثمرين الخصوصية ويوفر لهم المرونة في تصميم وبناء منازلهم مع الاستمتاع بكونهم جزءًا من نمط الحياة الفاخر في مجمع الزاهية ومزاياه العديدة. ومن خلال سعينا لتلبية كافة احتياجات المتعاملين، فإن توفير الأراضي المتميزة يعكس جاذبية مجمع الزاهية، كما يؤكد على استمرار الطلب المتزايد على العيش بالوجهة الأمثل لنمط حياة مميّز في الشارقة".

وبالإضافة إلى الموقع المميّز لمجمع الزاهية وسهولة الوصول المباشر للعديد من خيارات الترفيه والتسلية والمطاعم في سيتي سنتر الزاهية، يمكن للمستثمرين الاستفادة من خطط السداد المرنة مع دفعة أولى بنسبة 5%.

وقال سعادة وليد الصايغ، رئيس مجلس إدارة الشارقة القابضة: "تعتبر إمارة الشارقة محورًا للاستثمار فضلاً عن مكانتها الكبيرة باعتبارها مركزًا للثقافة والتراث والتعليم. وتنعكس جاذبية الإمارة المتمثلة في البنية التحتية المتقدمة، والتشريعات المرنة، والاستقرار الاقتصادي، والموقع الجغرافي، في التداولات العقارية التي بلغت قيمتها أكثر من 14 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019. وتلتزم شركة الشارقة القابضة برؤية طويلة الأجل لنمو الإمارة، ويأتي إطلاق أحدث حي في "الزاهية" لتلبية احتياجات السوق والاستفادة من الميزات التنافسية للشارقة".

وإضافة إلى مزايا نمط الحياة الذي لا مثيل له في مجمع "الزاهية"، ستتاح لأصحاب المنازل في حيّ "أوركيد" الفرصة لبناء مساكن يمكن للأجيال القادمة الاستفادة منها. وهناك نحو 800 عائلة تقيم بالفعل في "الزاهية" وتتمتع بلحظات رائعة كل يوم فيه، حيث يعد المجمع مجتمعًا حيويًا يستضيف الفعاليات والأنشطة المصممة لتشجيع المشاركة وتعزيز الشعور بالانتماء. ويمكن للمُلَّاك والمستثمرين تجربة العيش في الزاهية من خلال زيارة القرية النموذجية.

ومن المتوقع أن يضم مجمع "الزاهية" الذي يتميّز بموقعه الاستراتيجي في قلب الشارقة الجديدة أكثر من 12,000 شخص في الفلل ومنازل التاون هاوس والشقق، إضافة إلى المرافق الترفيهية ومحلات البيع بالتجزئة، وذلك عند اكتماله في عام 2023. وسيوفر جسر المشاة في "الزاهية" اتصالاً مباشرًا بسيتي سنتر الزاهية الذي تبلغ تكلفته 2,6 مليار درهم - وهو مركز تسوق ضخم من المقرر افتتاحه في عام 2020، والذي سيجعل من "الزاهية" معلم جذب رئيسي لجميع سكان إمارة الشارقة.